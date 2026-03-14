Unelmate vastasseis toimub pesapalli MM-il poolfinaalis

Dominikaani Vabariigi pesapallurid pärast Lõuna-Korea alistamist Autor/allikas: SCANPIX/AP
Uue nädala alguses Miamis lõppeval World Baseball Classicul ehk sisuliselt pesapalli maailmameistrivõistlustel lähevad poolfinaalis vastamisi suursoosikud USA ja Dominikaani Vabariik.

Pärast üllatuslikku kaotust Itaaliale napilt kaheksa parema sekka pääsenud USA alistas reedel Houstonis toimunud veerandfinaalis Kanada 5:3. Kyle Schwarber viis USA avavoorus 1:0 juhtima ning suurendas kolmandas võõrustajate edu kolmejooksuliseks, Brice Turang ja Pete Crow-Armstrong tegid kuuendas voorus seisuks 5:0.

USA eest alustanud söötja Logan Webb lubas 71 sööduga Kanadal saada vaid neli lööki, teda viiendas voorus asendanud Brad Keller lubas Kanada kuuendas tabloole ning tema asendaja Gabe Speier viskas siis Bo Naylorile kahepunktilise kodujooksu toonud söödu. "Usume, et võidame selle turniiri, aga kui tahame seda teha, peame peale kodujooksude suutma veel midagi teha. Peame suutma väikeseid asju teha, pesadel mehi liigutada," sõnas USA kapten Aaron Judge.

Ülivõimsa koosseisuga Dominikaani Vabariigil ei ole seni rünnakul probleeme tekkinud: reedeses veerandfinaalis alistati Lõuna-Korea 10:0 ja nii on 2013. aasta maailmameister oma viie mängu jooksul saanud kirja 51 punkti. Dominikaani Vabariik haaras juba kolmanda vooru järel 7:0 edu, mängu lõpetas Austin Wellsi kolm meest koju toonud kodujooks seitsmendas voorus.

Pesapalli suurriigid USA ja Dominikaani Vabariik lähevad Miamis vastamisi pühapäevases poolfinaalis. "Ootan, et sellest tuleb üks kõigi aegade parimaid mänge," muheles USA treener Mark DeRosa Kanada alistamise järel. Laupäevastes veerandfinaalides mängivad Puerto Rico - Itaalia ning Venezuela - Jaapan.

Toimetaja: Anders Nõmm

