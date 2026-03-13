X!

Maari Randväli võttis enda nimele 100 meetri seliliujumise Eesti rekordi

Lühirajaujumise Eesti meistrivõistlused, 21.12.2023, Maari Randväli. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Eesti ujuja Maari Randväli püstitas Edinburghis toimuvatel võistlustel 100 meetri seliliujumises rahvusrekordi 1.01,65.

Tegemist oli 16-aastase sportlase teise täiskasvanute Eesti rekordiga 50 meetri distantsi kõrval. Seni hoidis 100 meetris rekordit Aleksa Gold, kes ujus 2021. aastal 1.01,85. Randväli senine isiklik tippmark oli 1.02,02.

Ühtlasi püstitas Randväli mõistagi ka Eesti rekordi juunioride arvestuses, kus seni oli tippmargi omanik Alina Kendzior juba kümme aastat tagasi ujutud ajaga 1.01,98.

Šotimaal toimuval võistlusel sai Randväli värske rekordiga kuuenda koha. Esikoha teenis Euroopa meister ja maailmameistrivõistlustel medalini küündinud britt Lauren Cox (1.00,49).

Toimetaja: Siim Boikov

