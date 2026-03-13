Keila Coolbeti hooaeg Eesti-Läti liigas kulmineerus kaotusega Riia Zellile

Marko Maletic.
Autor/allikas: Keila Coolbet/Facebook
Keila Coolbeti korvpallimeeskond lõpetas Eesti-Läti liiga põhiturniiri kodus kaotusega Riia Zellile 88:102 (15:23, 20:25, 25:26, 28:28).

Kanada korvpallur Marko Maletic tõi Coolbeti kasuks koguni 32 punkti. Ralf Küttis aitas tosina punkti kõrval seitsme resultatiivse sööduga. Võitjatele tõi 28 silma ameeriklane Frankie Fidler.

See tähendas, et Keila Coolbet lõpetas põhiturniiri kolme võidu ja 23 kaotusega ning saab tabelis kas eelviimase või viimase koha. Edukamalt läheb siis, kui Läti Ülikool kaotab oma viimase mängu Ogrele, mis tähendaks ühtlasi ka Pärnu Transcomi väljajäämist sõelmängudelt.

Eesti-Läti liigas on seitse sõelmängudele pääsejat selgunud: Tartu Ülikool Maks & Moorits, Riia VEF, Valmiera Glass Via, Kalev/Cramo, Riia Zelli, Ventspils ja TalTech/Alexela. Veerandfinaalide paaridest saab selgema pildi siis, kui Pärnu ja Coolbeti kõrval on ka ülejäänud oma viimase kohtumise pidanud.

Selgus saab majja laupäeval, kui vastamisi asuvad Ogre - Läti Ülikool, Liepaja - Riia VEF, Ventspils - Kalev/Cramo, Keila - Valmiera Glass Via, Riia Zelli - Viimsi ja Tartu Ülikool Maks & Moorits - TalTech/Alexela.

Toimetaja: Siim Boikov

