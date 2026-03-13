Pesapalli MM-il alustatakse sõelmängudega, kuhu USA pääses üle noatera

Pesapalli maailmameistrivõistlustel ehk World Baseball Classicu turniiril on alagrupikohtumised peetud ja Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva tehakse algust veerandfinaalidega.

Üle noatera jõudis kaheksa parema hulka Ameerika Ühendriikide koondis. Kuna alagrupi viimases voorus saadi ootamatu kaotus Itaalialt, siis tekkis võimalus, mille kohaselt USA ei pääsegi kahe parema hulgas edasi.

Nende õnneks suutis Itaalia võita ka viimases mängus Mehhikot 9:1 ja seega üllatuslikult B-alagrupi. Teisena jõudis edasi USA ja Mehhiko turniir sai sellega otsa.

Tunduvalt kindlamalt möödus alagrupiturniir aga tiitlikaitsja Jaapani jaoks: järjest alistati Taiwan 13:0, Lõuna-Korea 8:6, Austraalia 4:3 ja Tšehhi 9:0 ning koos korealastega jõuti ka veerandfinaali.

Nende ja Itaalia kõrval pole turniiri jooksul veel ainsatki mängu kaotanud ka Dominikaani Vabariik, kes võitis D-alagrupi. Seal alistati Nicaragua 12:3, Holland 12:1, Iisrael 10:1 ja Venezuela kõige tasavägisemas vastaseisus 7:5.

Kui alagrupid peeti USA kõrval ka Puerto Ricos ja Jaapanis, siis alates veerandfinaalides toimuvad kohtumised üksnes Miamis ja Houstonis. Laupäeval lähevad vastamisi Lõuna-Korea - Dominikaani Vabariik ja USA - Kanada ning pühapäeval Puerto Rico - Itaalia ja Venezuela - Jaapan.

World Baseball Classic on kavas kuuendat korda. Kolm tiitlit on Jaapanil (2006, 2009, 2023), üks Dominikaani Vabariigil (2013) ja üks Ameerika Ühendriikidel (2017). Euroopa riikidest on kõige kaugemale jõudnud Holland, kes tuli nii 2013. kui ka 2017. aastal neljandaks.