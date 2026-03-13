Türreeni-Aadria velotuuril vahetus liider, Mihkels tagaplaanil

Itaalias jätkuval Türreeni-Aadria velotuuril ei sekkunud Madis Mihkels (EF Education-EasyPost) viiendal etapil (Marotta-Mondolfo - Mombaroccio; 184 km) kõrgesse mängu ja langes kokkuvõttes esisajast välja.

Reedel tuli ratturitel keset etappi ületada ka üks kõrgeima kategooria tõus ja võimaluse said mägedes osavamad ratturid. Esikoha teenis Mihkelsi võistkonnakaaslane, taanlane Michael Valgren (EF Education - EasyPost).

Temast 11 sekundit hiljem lõpetasid mehhiklane Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) ja ameeriklane Matteo Jorgensen (Team Visma | Lease a Bike). Pärast norralast Tobias Halland Johannesseni (Uno-X Mobilit; +0.24) ja itaallast Giulio Cicconet (Lidl - Trek; +0.28) finišeeris kuuendana liidrisärgis sõitnud Giulio Pellizzari (Red Bull - Bora - Hansgrohe; +0.30).

See tähendas, et liidrikohale kerkis taas Del Toro, kellest Pellizzari jääb nüüd 23 sekundi kaugusele. Kolmandaks tõusis Jorgensen, kes kaotab omakorda itaallasele 11 sekundiga.

Etapi võitnud Valgren sai aga oma esimese profivõidu pärast 2021. aastat. "See on uskumatu, me töötasime selle nimel nii kõvasti," lausus ta finišis. "Mul oli kodus pere keskel väga hea talv, nad toetasid mind ja mind toetas ka tiim. Ma sain kuu aega tagasi lapse, seega see on neile ja meeskonnale. Olen lihtsalt sõnatu."

Mihkels lõpetas etapi 132. kohal (+27.37) ja langes kokkuvõttes 102. positsioonile (+35.35).

UCI esimese kategooria Türreeni-Aadria velotuur kestab pühapäevani. Kokku on kavas seitse etappi, millest ehk kõige otsustavam on eelviimane, kus tuleb ette võtta ka üks kõrgeima kategooria tõus.

Toimetaja: Siim Boikov

