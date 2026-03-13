Virves oma klassi liider, üldvõidu eest heitlevad Solberg ja Ogier

Virves ja tema kaardilugeja Jakko Viilo alustasid päeva kolmandalt positsioonilt, aga kerkisid kuuenda katsega teiseks ja seitsmenda katsega juba esimeseks. Seda positsiooni hoiti päeva lõpuni, kuigi kaheksandal katsel tuli teel olnud lehmade tõttu ootamatult pidurdada.

Üldarvestuses üheksandal kohal olevale eestlasele järgnevad britt Gus Greensmith (Toyota; +14,5) ja Paraguay rallisõitja Fabrizio Zaldivar (Škoda; +28,2).

Esimesel päeval katkestanud Romet Jürgenson ja Siim Oja (Ford) olid reedel taas stardirivis, kuid pidid ikkagi päeva esimesel katsel mootoriprobleemide tõttu katkestama.

Üldarvestuses juhib reedese võistluspäeva järel rootslane Oliver Solberg (Toyota), aga tema edu tiimikaaslase Sebastien Ogier' ees on vaid üks sekund. Kolmandat kohta hoiab veel üks Toyota piloot Elfyn Evans (Toyota).

Laupäeval on Safari rallil kavas kuus kiiruskatset kogupikkusega 122,72 km.