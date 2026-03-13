X!

Virves oma klassi liider, üldvõidu eest heitlevad Solberg ja Ogier

Robert Virves - Jakko Viilo Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Eesti rallisõitja Robert Virves (Škoda) hoiab maailmameistrivõistluste hooaja kolmandal etapil Keenias pärast reedest võistluspäeva WRC2 arvestuse liidrikohta.

Virves ja tema kaardilugeja Jakko Viilo alustasid päeva kolmandalt positsioonilt, aga kerkisid kuuenda katsega teiseks ja seitsmenda katsega juba esimeseks. Seda positsiooni hoiti päeva lõpuni, kuigi kaheksandal katsel tuli teel olnud lehmade tõttu ootamatult pidurdada.

Üldarvestuses üheksandal kohal olevale eestlasele järgnevad britt Gus Greensmith (Toyota; +14,5) ja Paraguay rallisõitja Fabrizio Zaldivar (Škoda; +28,2).

Esimesel päeval katkestanud Romet Jürgenson ja Siim Oja (Ford) olid reedel taas stardirivis, kuid pidid ikkagi päeva esimesel katsel mootoriprobleemide tõttu katkestama.

Üldarvestuses juhib reedese võistluspäeva järel rootslane Oliver Solberg (Toyota), aga tema edu tiimikaaslase Sebastien Ogier' ees on vaid üks sekund. Kolmandat kohta hoiab veel üks Toyota piloot Elfyn Evans (Toyota).

Laupäeval on Safari rallil kavas kuus kiiruskatset kogupikkusega 122,72 km.

WRC Autor/allikas: www.ewrc-results.com

Toimetaja: Siim Boikov

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

18:07

Virves oma klassi liider, üldvõidu eest heitlevad Solberg ja Ogier

15:45

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene Uuendatud

12.03

Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

12.03

Jürgenson ja Virves näitasid Keenia ralli soojendusel head minekut

10.03

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

06.03

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

05.03

Tänak aitab Katsutal esimest rallivõitu jahtida: ta aina helistab!

02.03

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

01.03

Eesti ralliässad jäid Soome meistrivõistlustel Lappist sekundite kaugusele

27.02

VIDEO | Toyota testib uue kerega prototüüpi

25.02

Jäärajasõidu Eesti karikasari läheneb kulminatsioonile

17.02

Jürgenson: kiirus on olemas, aga peame seda näitama kogu ralli jooksul

17.02

Neuville tahab kriisikoosolekut: ma ei tea, mida teha

15.02

Evans oli Rootsi rallil Toyota nelikvõidu esiotsas

14.02

Rootsis alustatakse viimast päeva Evansi juhtimisel

20:31

Türreeni-Aadria velotuuril vahetus liider, Mihkels tagaplaanil

20:15

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

19:43

Pesapalli MM-il alustatakse sõelmängudega, kuhu USA pääses üle noatera

19:12

Tomingase treener Tobreluts: võtame sihikule uue hooaja

18:25

Susan Külm on Otepääl populaarne: pidin kõigiga pilti tegema!

18:07

Virves oma klassi liider, üldvõidu eest heitlevad Solberg ja Ogier

17:04

Mattias Käidi vigastuspaus jääb lühikeseks

16:44

Sprinteri eksimus tõi Nisule Türgis neljanda koha

16:13

Mäesuusatamises jätkub Marco Odermatti ajastu

15:45

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene Uuendatud

15:31

Nädalavahetusel selgub saalijalgpalli karikavõistluste võitja

15:25

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

14:51

Tiitlikaitsja langes Indian Wellsis konkurentsist, poolfinaalid paigas

14:19

TV 10: Kristjan Kanter tegi Võrus pere parima tulemuse

13:44

Rae läheb poolfinaali selge favoriidina, teine paar on tasavägisem

12:56

Panathinaikos alistas vigastuspausi lõpetanud Lessorti toel Žalgirise

11:47

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

11:22

Mercedesed stardivad esireast ka Hiina sprindisõidus

10:53

Stabiilne Gilgeous-Alexander möödus Chamberlainist, Doncic viskas 51 punkti

09:41

Villa treener jõudis ümmarguse tähiseni, Nottingham Forest aina kaotab

loetumad

20:15

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

11:47

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

12.03

Haigestunud Tomingase asemel läheb reedel rajale Kaljumäe

12.03

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

15:25

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

12.03

Vaaksi resultatiivne esitus ei päästnud Providence'i kaotusest

08:05

Veesaar tegi suure kaksikduubli, aga North Carolina kaotas

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

