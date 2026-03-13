Sprinteri eksimus tõi Nisule Türgis neljanda koha

Türgis jätkuval Antalya velotuuri (UCI 2.2) teisel etapil (136,1 km) pälvis Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team) neljanda koha.

Etapivõidu teenis kodupubliku rõõmuks Ramazan Ylimaz (Konya Büyüksehir Belediye Spor; 2:51.49). Teisena finišeeris itaallane Lorenzo Cataldo (China Chermin Cycling Team) ja kolmandana austraallane Camreon Scott (Li Ning Star).

"Kuna me peame viimastel kilomeetritel kolmekesi hakkama saama, siis me ei saa sprindirongi teha ja see tekitab rohkem kaost. Teise etapi lõpp oli üldse väga närviline ja kaootiline. Ühel hetkel kaotasin meeskonnakaaslased Jesper Raschi ja Willie Smiti ära," kirjeldas Nisu võistluse käiku.

"Läksin seega viimasel hetkel tuule käes grupi ette ja pöörasin viimasesse olulisse kurvi, mis oli 800 meetrit enne lõppu, Jesperi ees. Peale kurvi karjusin teda, sest leppisime enne starti kokku, et ta annab mulle märku, kui ta on seal mu taga, kuid vastust ei tulnud. Otsustasin seega ise sprintida."

"Alustasin natuke liiga tagant, sest jäin liialt ootama, et äkki Jesper ikka leiab mind veel üles ja saan ta ette vedada," jätkas Nisu. "Alustasin sprinti umbes 200 meetri peal ja sain hoo päris hästi üles, kuid kahjuks pidin 50 meetrit enne joont pidurdama, sest kaks ratturit tõmbasid omavahel kokku ja see vahe, mis enne oli, kadus."

"Pidurdasin ja möödusin siis teiselt poolt, aga sellega oli hoog juba läinud. Kahju, sest mulle tundus, et võit oli lähedal. Sellised need kaootilised grupifinišid kipuvad olema."

Joonas Puuraid (BIKE AID; +0.42) lõpetas 125. positsioonil.

Velotuuri üldarvestuses kerkis liidriks Ylimaz. Aliaksei Shnyrko (Li Ning Star) jääb türklasest seitsme ja Cataldo 11 sekundi kaugusele. Nisu (+0.17) hoiab 52. ja Puuraid (+1.35) 116. kohta.

Laupäeval on kavas mägine etapp, millel on pikkust 85,8 kilomeetrit.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

16:44

Sprinteri eksimus tõi Nisule Türgis neljanda koha

08:38

Pajur alustas velotuuri Horvaatias 12. kohaga

11.03

Mihkels lõpetas Itaalias kümne hulgas

11.03

Ayuso kukkumise ja katkestamise järel rändas liidrisärk Vingegaardi selga

10.03

Meier sai rahvusvahelisel võistlusel Portugalis viienda koha

09.03

Mihkels alustas oma hooaja teist kõrgeima kategooria mitmepäevasõitu

09.03

Ärm sai Horvaatias kümnenda koha, Mätik 11.

09.03

Kurits jõudis Hollandis kuue parema sekka

08.03

Janika Lõiv teenis Hispaanias teise koha

08.03

Kurits alustas hooaega tugeva seitsmenda kohaga

05.03

Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

02.03

"Spordipühapäev" vaatas ära Erika Salumäest rääkiva mängufilmi

02.03

Kiskonen pälvis Fuji kriteeriumi finaalis kuuenda koha

02.03

Nisu jäi GP Pedalia kriteeriumil napilt pjedestaalikohata

02.03

Janika Lõiv sai Hispaanias hooaja avavõistlusel kolmanda koha

01.03

Eesti profiklubi Quick Pro Teamiga liitus kaks ronijat

01.03

Belgia klassikul domineerisid Hollandi ratturid

26.02

Suusasangar Kläbot oodatakse profiratturite sekka

23.02

Pajur pälvis Andaluusia velotuuri etapil 11. koha

23.02

Mihkels lõpetas AEÜ velotuuri kõrgel noodil

sport.err.ee uudised

17:04

Mattias Käidi vigastuspaus jääb lühikeseks

16:44

Sprinteri eksimus tõi Nisule Türgis neljanda koha

16:13

Mäesuusatamises jätkub Marco Odermatti ajastu

15:45

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene Uuendatud

15:45

VAATA OTSE | Mitu eestlannat Otepääl jälitusse pääseb? Uuendatud

15:31

Nädalavahetusel selgub saalijalgpalli karikavõistluste võitja

15:25

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

14:51

Tiitlikaitsja langes Indian Wellsis konkurentsist, poolfinaalid paigas

14:19

TV 10: Kristjan Kanter tegi Võrus pere parima tulemuse

13:44

Rae läheb poolfinaali selge favoriidina, teine paar on tasavägisem

12:56

Panathinaikos alistas vigastuspausi lõpetanud Lessorti toel Žalgirise

11:47

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

11:22

Mercedesed stardivad esireast ka Hiina sprindisõidus

10:53

Stabiilne Gilgeous-Alexander möödus Chamberlainist, Doncic viskas 51 punkti

09:41

Villa treener jõudis ümmarguse tähiseni, Nottingham Forest aina kaotab

08:38

Pajur alustas velotuuri Horvaatias 12. kohaga

08:05

Veesaar tegi suure kaksikduubli, aga North Carolina kaotas

12.03

TV 10: Adeele Lehismets tahab ema rahvusrekordi üle joosta

12.03

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

