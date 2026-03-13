Sprinteri eksimus tõi Nisule Türgis neljanda koha

Etapivõidu teenis kodupubliku rõõmuks Ramazan Ylimaz (Konya Büyüksehir Belediye Spor; 2:51.49). Teisena finišeeris itaallane Lorenzo Cataldo (China Chermin Cycling Team) ja kolmandana austraallane Camreon Scott (Li Ning Star).

"Kuna me peame viimastel kilomeetritel kolmekesi hakkama saama, siis me ei saa sprindirongi teha ja see tekitab rohkem kaost. Teise etapi lõpp oli üldse väga närviline ja kaootiline. Ühel hetkel kaotasin meeskonnakaaslased Jesper Raschi ja Willie Smiti ära," kirjeldas Nisu võistluse käiku.

"Läksin seega viimasel hetkel tuule käes grupi ette ja pöörasin viimasesse olulisse kurvi, mis oli 800 meetrit enne lõppu, Jesperi ees. Peale kurvi karjusin teda, sest leppisime enne starti kokku, et ta annab mulle märku, kui ta on seal mu taga, kuid vastust ei tulnud. Otsustasin seega ise sprintida."

"Alustasin natuke liiga tagant, sest jäin liialt ootama, et äkki Jesper ikka leiab mind veel üles ja saan ta ette vedada," jätkas Nisu. "Alustasin sprinti umbes 200 meetri peal ja sain hoo päris hästi üles, kuid kahjuks pidin 50 meetrit enne joont pidurdama, sest kaks ratturit tõmbasid omavahel kokku ja see vahe, mis enne oli, kadus."

"Pidurdasin ja möödusin siis teiselt poolt, aga sellega oli hoog juba läinud. Kahju, sest mulle tundus, et võit oli lähedal. Sellised need kaootilised grupifinišid kipuvad olema."

Joonas Puuraid (BIKE AID; +0.42) lõpetas 125. positsioonil.

Velotuuri üldarvestuses kerkis liidriks Ylimaz. Aliaksei Shnyrko (Li Ning Star) jääb türklasest seitsme ja Cataldo 11 sekundi kaugusele. Nisu (+0.17) hoiab 52. ja Puuraid (+1.35) 116. kohta.

Laupäeval on kavas mägine etapp, millel on pikkust 85,8 kilomeetrit.