X!

Rae läheb poolfinaali selge favoriidina, teine paar on tasavägisem

Võrkpall
Rae Spordikool/Viaston
Rae Spordikool/Viaston
Võrkpall

Võrkpalli naiste Meistriliigas on kätte jõudnud otsustavad mängud, kui kolme võiduni peetavates poolfinaalseeriates lähevad teist aastat järjest kokku Rae Spordikool/VIASTON ja Viljandi Metall ning Tartu Ülikool/Bigbank ja tiitlikaitsja TalTech/Nordaid.

Eeldatavalt on põnevam heitlus Tartu ja TalTechi vahel, kes on tänavusel hooajal kohtunud kahel korral. Siiani on võidurõõmu jagunud mõlemale naiskonnale, sest põhiturniiril võttis Tartu naiskond kodusaalis 3:0 võidu ja leppis võõrsil 1:3 kaotusega. Põhiturniiri lõpetas Tartu teisena ja TalTech kolmandana, vahendab Volley.ee.

Teises poolfinaalpaaris on kindel favoriit detsembris Eesti karikavõitjaks kroonitud Rae Spordikool/VIASTON, kes võitis Viljandi Metalli vastu põhiturniiril mõlemad mängud – võõrsil jäädi peale 3:2 ja kodusaalis 3:0 tulemusega. Rae kogus põhiturniiril parimana 36 punkti, Viljandi Metall oli 22 punktiga viies. Omavahel mindi vastamisi ka Eesti karikavõistluste veerandfinaalis, mille esimene mäng lõppes Rae 3:0 ja teine Viljandi 3:2 paremusega.

Eelmisel aastal kohtusid poolfinaalides täpselt samad naiskonnad, finaali jõudsid toona Rae ja TalTech.

Rae Spordikool/VIASTON võõrustab Viljandi Metalli laupäeval kell 17 Jüri spordihoones. TalTech/Nordaid ja Tartu Ülikool/Bigbank peavad seeria esimese mängu 21. märtsil kell 13 Tartu Ülikooli spordihoones. Viljandi ja Rae jätkavad seeriat 21. märtsil Viljandis ning TalTech ja Tartu 28. märtsil TalTechi spordihoones.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

13:44

Rae läheb poolfinaali selge favoriidina, teine paar on tasavägisem

12.03

Võru Barrus pani veerandfinaali avamängus kogemuse maksma

11.03

Võru Barrus ja Audentes alustavad Eesti meistrivõistluste veerandfinaale

11.03

Rae Spordikool jõudis oodatult poolfinaali, edasi ka Viljandi Metall

10.03

Tartu Bigbanki peatreeneriks sai Ojamets, abitreener on Kordas

10.03

Saaremaa jätkas heas hoos, Rumeenias oli eestlastele edukas nädal

09.03

Tartu Bigbank lõpetas mängijate kritiseerimise tõttu peatreeneriga koostöö

09.03

Võrkpalli naiste meistriliigas selgus teine poolfinalist

09.03

Eesti naiste võrkpallikoondise peatreeneriks valiti soomlane

08.03

TÜ/Bigbank pääses Eesti meistrivõistlustel esimesena poolfinaali

07.03

Pärnu VK teenis kümne aasta pikkuse pausi järel taas Balti meistritiitli

07.03

Võru Barrus võitis teist aastat järjest Balti liigas pronksi

05.03

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

05.03

Rikberg pronksimängu eel: võidab see, kes rohkem tahab

03.03

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

videod

sport.err.ee uudised

17:04

Mattias Käidi vigastuspaus jääb lühikeseks

16:44

Sprinteri eksimus tõi Nisule Türgis neljanda koha

16:13

Mäesuusatamises jätkub Marco Odermatti ajastu

15:45

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene Uuendatud

15:45

VAATA OTSE | Mitu eestlannat Otepääl jälitusse pääseb? Uuendatud

15:31

Nädalavahetusel selgub saalijalgpalli karikavõistluste võitja

15:25

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

14:51

Tiitlikaitsja langes Indian Wellsis konkurentsist, poolfinaalid paigas

14:19

TV 10: Kristjan Kanter tegi Võrus pere parima tulemuse

13:44

Rae läheb poolfinaali selge favoriidina, teine paar on tasavägisem

12:56

Panathinaikos alistas vigastuspausi lõpetanud Lessorti toel Žalgirise

11:47

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

11:22

Mercedesed stardivad esireast ka Hiina sprindisõidus

10:53

Stabiilne Gilgeous-Alexander möödus Chamberlainist, Doncic viskas 51 punkti

09:41

Villa treener jõudis ümmarguse tähiseni, Nottingham Forest aina kaotab

loetumad

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

15:45

VAATA OTSE | Mitu eestlannat Otepääl jälitusse pääseb? Uuendatud

12.03

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

12.03

Haigestunud Tomingase asemel läheb reedel rajale Kaljumäe

11:47

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

12.03

Vaaksi resultatiivne esitus ei päästnud Providence'i kaotusest

15:25

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

12.03

Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

