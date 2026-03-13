Rae läheb poolfinaali selge favoriidina, teine paar on tasavägisem

Võrkpalli naiste Meistriliigas on kätte jõudnud otsustavad mängud, kui kolme võiduni peetavates poolfinaalseeriates lähevad teist aastat järjest kokku Rae Spordikool/VIASTON ja Viljandi Metall ning Tartu Ülikool/Bigbank ja tiitlikaitsja TalTech/Nordaid.

Eeldatavalt on põnevam heitlus Tartu ja TalTechi vahel, kes on tänavusel hooajal kohtunud kahel korral. Siiani on võidurõõmu jagunud mõlemale naiskonnale, sest põhiturniiril võttis Tartu naiskond kodusaalis 3:0 võidu ja leppis võõrsil 1:3 kaotusega. Põhiturniiri lõpetas Tartu teisena ja TalTech kolmandana, vahendab Volley.ee.

Teises poolfinaalpaaris on kindel favoriit detsembris Eesti karikavõitjaks kroonitud Rae Spordikool/VIASTON, kes võitis Viljandi Metalli vastu põhiturniiril mõlemad mängud – võõrsil jäädi peale 3:2 ja kodusaalis 3:0 tulemusega. Rae kogus põhiturniiril parimana 36 punkti, Viljandi Metall oli 22 punktiga viies. Omavahel mindi vastamisi ka Eesti karikavõistluste veerandfinaalis, mille esimene mäng lõppes Rae 3:0 ja teine Viljandi 3:2 paremusega.

Eelmisel aastal kohtusid poolfinaalides täpselt samad naiskonnad, finaali jõudsid toona Rae ja TalTech.

Rae Spordikool/VIASTON võõrustab Viljandi Metalli laupäeval kell 17 Jüri spordihoones. TalTech/Nordaid ja Tartu Ülikool/Bigbank peavad seeria esimese mängu 21. märtsil kell 13 Tartu Ülikooli spordihoones. Viljandi ja Rae jätkavad seeriat 21. märtsil Viljandis ning TalTech ja Tartu 28. märtsil TalTechi spordihoones.