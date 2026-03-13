Panathinaikos alistas vigastuspausi lõpetanud Lessorti toel Žalgirise

Ateena Panathinaikos teenis korvpalli Euroliigas võidulisa, kui alistas kodupubliku ees Kaunase Žalgirise nelja punktiga. Prantslane Mathias Lessort lõpetas oma pika vigastuspausi ja andis võidumängus soliidse panuse.

Panathinaikos jäi koduväljakul tagaajaja rolli, aga tegi teise veerandi lõpus 13:2 spurdi ning haaras pausile minnes neljapunktilise edu. See kasvas kolmandal veerandil kahel korral üheksale punktile ning otsustaval veerandil ka 14-punktiliseks. Lõpusireeni kõlades oli tablool võõrustaja 92:88 (24:27, 20:13, 21:19, 27:29) võit.

Cedi Osman viskas võitjate eest 24 punkti ja lisas veel viis lauda ning kolm korvisöötu, Kendrick Nunn lisas omalt poolt 22 punkti. Žalgirise parim oli tagamees Sylvain Francisco, kes viskas 23 punkti, haaras neli lauda ja jagas neli korvisöötu.

Panathinaikose võidumängus tegi soliidse esituse ka Prantsusmaa keskmängija Mathias Lessort, kes lõpetas pooleteise aasta pikkuse vigastuspausi üheksa punkti ja kolme lauapalliga. Prantslane murdis 2024. aasta detsembris sääreluu ning käis küll mullu maikuus Final Fouris väljakul, aga sai seejärel uuesti vigastada.

"Proovisin sellele mängule läheneda nagu igale teisele enne vigastust. Loomulikult oli adrenaliini palju, terve keha tundis seda," rääkis Lessort pärast mängu. "Ma ei tahtnud, et mäng ümber minu keerleks. Tahtsin, et me võidaks tiimina, ma ei pea kangelane olema. Ma poleks seda ilma [tiimikaaslaste ja fännideta] teha suutnud, ei suuda neid ära tänada."

Panathinaikos (17-14) jätkab Euroliigas kümnendal ehk viimasel play-in'i kohal, edestades Dubaid (16-14) ühe võiduga. Teise järjestikuse kaotuse saanud Žalgiris (17-14) on kaheksandal kohal, seitsmendal real on Barcelona (17-13) ning üheksandal Monaco (17-14).

Tulemused:

Monaco - Olympiakos 81:80

Dubai - Baskonia 100:94

Bayern - Anadolu Efes 80:81

Real - Valencia 96:79

Paris - ASVEL 90:81