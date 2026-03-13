Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene

Rootsi rallitäht Oliver Solberg (Toyota) juhtis enam kui poole minutiga Keenia MM-rallit kuni tema autol lõhkes kaheksandal kiiruskatsel rehv ning see lihvis tema edu vaid ühele sekundile. Eestlane Robert Virves (Škoda) on tegemas vägevat rallit.

Reedese võistluspäeva esimene katse jäeti kehvade teeolude tõttu ära. Solberg sõitis avapäeva esimesel, kokku neljandal katsel teelt välja ja kaotas omajagu aega, kuid näitas järgmisel kahel katsel taas soliidset minekut ja läks hoolduspausile 28,8-sekundilise eduga tiimikaaslase Elfyn Evansi ees.

Solberg kaotas konkurentidele pärast hoolduspausi aega ning kaheksandal katsel lõhkes tal rehv, millega rootslane kaotas üle poole minuti. "Viimased kuus kilomeetrit läks tühjaks, üritasin rahulikumalt hoida, et see ei lõhkeks. Aga 200 meetrit enne finišit tegi ikka seda, peame nüüd kiiremini sõitma hakkama!" sõnas Solberg.

Solberg läks ühendale katsele vastu esikohalt, aga edu Ogier' ees oli vähenenud vaid ühele sekundile. Evans jätkas kolmandal kohal (+5,7).

Robert Virves ja kaardilugeja Jakko Viilo läksid reedestele katsetele vastu WRC2 klassi teisena, aga kerkisid pärast hoolduspausi võistlusklassi liidriks. Virves oli päeva esimesel viiel kiiruskatsel esikolmikus, aga katsevõitu Keenias veel võtnud ei ole. Tema edu Gus Greensmithi (Toyota) ees on 6,1 sekundit, Fabrizio Zaldivari (Škoda) ees 28,1 sekundit.

Esimesel päeval katkestanud Romet Jürgenson ja Siim Oja olid reedel taas stardirivis, kuid pidid ikkagi päeva esimesel katsel mootoriprobleemide tõttu katkestama.