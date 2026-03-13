Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene

Autoralli
Robert Virves
Robert Virves
Autoralli

Rootsi rallitäht Oliver Solberg (Toyota) juhtis enam kui poole minutiga Keenia MM-rallit kuni tema autol lõhkes kaheksandal kiiruskatsel rehv ning see lihvis tema edu vaid ühele sekundile. Eestlane Robert Virves (Škoda) on tegemas vägevat rallit.

Reedese võistluspäeva esimene katse jäeti kehvade teeolude tõttu ära. Solberg sõitis avapäeva esimesel, kokku neljandal katsel teelt välja ja kaotas omajagu aega, kuid näitas järgmisel kahel katsel taas soliidset minekut ja läks hoolduspausile 28,8-sekundilise eduga tiimikaaslase Elfyn Evansi ees.

Solberg kaotas konkurentidele pärast hoolduspausi aega ning kaheksandal katsel lõhkes tal rehv, millega rootslane kaotas üle poole minuti. "Viimased kuus kilomeetrit läks tühjaks, üritasin rahulikumalt hoida, et see ei lõhkeks. Aga 200 meetrit enne finišit tegi ikka seda, peame nüüd kiiremini sõitma hakkama!" sõnas Solberg.

Solberg läks ühendale katsele vastu esikohalt, aga edu Ogier' ees oli vähenenud vaid ühele sekundile. Evans jätkas kolmandal kohal (+5,7).

Robert Virves ja kaardilugeja Jakko Viilo läksid reedestele katsetele vastu WRC2 klassi teisena, aga kerkisid pärast hoolduspausi võistlusklassi liidriks. Virves oli päeva esimesel viiel kiiruskatsel esikolmikus, aga katsevõitu Keenias veel võtnud ei ole. Tema edu Gus Greensmithi (Toyota) ees on 6,1 sekundit, Fabrizio Zaldivari (Škoda) ees 28,1 sekundit.

Esimesel päeval katkestanud Romet Jürgenson ja Siim Oja olid reedel taas stardirivis, kuid pidid ikkagi päeva esimesel katsel mootoriprobleemide tõttu katkestama.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

15:45

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene Uuendatud

12.03

Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

12.03

Jürgenson ja Virves näitasid Keenia ralli soojendusel head minekut

10.03

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

06.03

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

05.03

Tänak aitab Katsutal esimest rallivõitu jahtida: ta aina helistab!

02.03

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

01.03

Eesti ralliässad jäid Soome meistrivõistlustel Lappist sekundite kaugusele

27.02

VIDEO | Toyota testib uue kerega prototüüpi

25.02

Jäärajasõidu Eesti karikasari läheneb kulminatsioonile

17.02

Jürgenson: kiirus on olemas, aga peame seda näitama kogu ralli jooksul

17.02

Neuville tahab kriisikoosolekut: ma ei tea, mida teha

15.02

Evans oli Rootsi rallil Toyota nelikvõidu esiotsas

14.02

Rootsis alustatakse viimast päeva Evansi juhtimisel

13.02

Rootsi MM-rallil tõusis päeva lõpuks liidriks Katsuta

sport.err.ee uudised

17:04

Mattias Käidi vigastuspaus jääb lühikeseks

16:44

Sprinteri eksimus tõi Nisule Türgis neljanda koha

16:13

Mäesuusatamises jätkub Marco Odermatti ajastu

15:45

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene Uuendatud

15:45

VAATA OTSE | Mitu eestlannat Otepääl jälitusse pääseb? Uuendatud

15:31

Nädalavahetusel selgub saalijalgpalli karikavõistluste võitja

15:25

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

14:51

Tiitlikaitsja langes Indian Wellsis konkurentsist, poolfinaalid paigas

14:19

TV 10: Kristjan Kanter tegi Võrus pere parima tulemuse

13:44

Rae läheb poolfinaali selge favoriidina, teine paar on tasavägisem

12:56

Panathinaikos alistas vigastuspausi lõpetanud Lessorti toel Žalgirise

11:47

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

11:22

Mercedesed stardivad esireast ka Hiina sprindisõidus

10:53

Stabiilne Gilgeous-Alexander möödus Chamberlainist, Doncic viskas 51 punkti

09:41

Villa treener jõudis ümmarguse tähiseni, Nottingham Forest aina kaotab

08:38

Pajur alustas velotuuri Horvaatias 12. kohaga

08:05

Veesaar tegi suure kaksikduubli, aga North Carolina kaotas

12.03

TV 10: Adeele Lehismets tahab ema rahvusrekordi üle joosta

12.03

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

loetumad

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

15:45

VAATA OTSE | Mitu eestlannat Otepääl jälitusse pääseb? Uuendatud

12.03

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

12.03

Haigestunud Tomingase asemel läheb reedel rajale Kaljumäe

11:47

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

12.03

Vaaksi resultatiivne esitus ei päästnud Providence'i kaotusest

15:25

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

12.03

Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo