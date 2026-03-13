X!

Solberg säilitas Keenias esikoha, Virves oma klassis teine

Robert Virves
Keenia MM-rallil peetakse reedel esimene täispikk võistluspäev, mille hoolduspausiks on esikohal jätkuvalt Oliver Solberg (Toyota). Robert Virves (Škoda) jätkab WRC2 arvestuses teisel kohal, kuid Romet Jürgenson (M-Sport Ford) pidi katkestama.

Reedese võistluspäeva esimene katse jäeti kehvade teeolude tõttu ära. Solberg sõitis avapäeva esimesel, kokku neljandal katsel teelt välja ja kaotas omajagu aega, kuid näitas järgmisel kahel katsel taas soliidset minekut ja läks hoolduspausile 28,8-sekundilise eduga tiimikaaslase Elfyn Evansi ees.

Toyota jätkab viisikjuhtimisega, Solbergile ja Evansile järgnevad Sebastien Ogier (+38,2), Takamoto Katsuta (+1.04,2) ja Sami Pajari (+1.31,9). Neile järgnevad Hyundai mehed Thierry Neuville (+2.15,3) ja Adrien Fourmaux (+2.19,6).

Robert Virves ja kaardilugeja Jakko Viilo läksid reedestele katsetele vastu WRC2 klassi teisena, aga Diego Dominguez (Toyota) kaotas päeva esimesel katsel ohtralt aega ning eestlased kerkisid teiseks. Virves oli kõigil kolmel katsel esikolmikus ning jätkab WRC2 klassi üldarvestuses teisena, aga Dominguezele määratakse nominaalaeg. Virves kaotab liidrile Gus Greensmithile (Toyota) 5,5 sekundiga, kolmandal kohal on Fabrizio Zaldivar (Škoda; +37,3).

Esimesel päeval katkestanud Romet Jürgenson ja Siim Oja olid reedel taas stardirivis, kuid pidid ikkagi päeva esimesel katsel mootoriprobleemide tõttu katkestama.

Pärastlõunal on kavas neli kiiruskatset.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

