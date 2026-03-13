X!

TÄNA OTSE | Otepääl peetakse naiste sprint, Kaljumäe teeb MK-debüüdi

Laskesuusatamine
Laskesuusatamine

Otepääl toimuv laskesuusatamise MK-etapp jätkub reedel naiste 7,5 km sprindisõiduga, milles võtab osa neli eestlannat. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 16.00, kommenteerivad Ivar Lepik ja Margus Ader ning stuudiot juhib Tarmo Tiisler.

Tehvandi staadionil asub reedel võistlustulle 104 sportlast, nende hulgas ka stardinumbrit 11 kandev Susan Külm, üksteise järel startivad Johanna Talihärm (37) ja Regina Ermits (38) ning esimest korda maailma karika sarjas võistlev Kretel Kaljumäe (92).

Eesti laskesuusakoondise treener Karel Viigipuu ütles neljapäeval ERR-ile, et Tuuli Tomingas haigestus, mistõttu saab võimaluse just 20-aastane Kaljumäe.

Stardis on kõik kolm Milano Cortina olümpiamedalisti: olümpiavõitja Maren Kirkeeide kannab numbrit 60, Oceane Michelon numbrit 52 ja Lou Jeanmonnot numbrit 62. Jeanmonnot on ühtlasi tänavuse MK-hooaja üldliider ja juhib ka sprintide arvestuses, olles kogunud 311 punkti.

Pärast Otepää etappi jääb sõita veel vaid üks sprint, mis tähendab, et Jeanmonnot võib reedel kindlustada väikese kristallgloobuse. Soomlanna Suvi Minkkinen (255 p) jääb temast pea 60 punkti kaugusele.

Naiste ja meeste jälitussõidud peetakse laupäeval.

Toimetaja: ERR Sport

