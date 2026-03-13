Villa treener jõudis ümmarguse tähiseni, Nottingham Forest aina kaotab

Inglismaa jalgpalliklubi Aston Villa jätkas neljapäeva õhtul oma edukat hooaega Euroopa liigas ning treener Unai Emery jõudis

Aston Villa jätkas oma võidukat Euroopa liiga hooaega, kui alistas Ollie Watkinsi 61. minuti tabamusest võõrsil Lille'i. Tegemist oli Emery 100. võiduga Villa treenerina ning Villa saab minna kodusele korduskohtumisele üks-null eduga.

Teine neljapäeva õhtul väljakul käinud Inglismaa klubi, Nottingham Forest pidi aga leppima kurvema õhtuga. Põhiturniiril kolmandana edasi pääsenud Taani klubi Midtjylland vajas võõrsil vaid üht väravat, kui korealane Gue-Sung Cho tabamuseni jõudis. Inglismaa kõrgliigas 17. kohal jätkav Nottingham on teeninud üle kõikide võistlussarjade viimase viie mänguga vaid ühe viigi ja neli kaotust, viimases üheksas mängus on nad saanud ühe võidu ja kolm viiki.

Põhiturniiri võitja Lyon jäi võõrsil Celta Vigo vastu 25. minutil kaotusseisu ja mängis alates 55. minutist arvulises ülekaalus, aga sai hakkama ainult viigiväravaga, kui endine Madridi Reali mees Endrick 87. minutil palli võõrustaja väravavõrku saatis.

Kaheksandikfinaalide paarid on üpris võrdsed ning suurima võidu sai neljapäeva õhtul Portugali klubi Braga, kes lõi võõrsil ungarlaste Ferencvarosele kaks vastuseta väravat. Panathinaikose ja Real Betisi mängus lõpetasid mõlemad klubid kümne mehega, aga Panathinaikos sai 88. minuti penalti toel kodupubliku ees võidu.

Korduskohtumised peetakse 18. ja 19. märtsil.

Teised tulemused:

Bologna - Roma 1:1

Stuttgart - Porto 1:2

Genk - Freiburg 1:0