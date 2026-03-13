X!

Villa treener jõudis ümmarguse tähiseni, Nottingham Forest aina kaotab

Jalgpall
Aston Villa
Aston Villa Autor/allikas: SCANPIX/PSNEWZ/SIPA
Jalgpall

Inglismaa jalgpalliklubi Aston Villa jätkas neljapäeva õhtul oma edukat hooaega Euroopa liigas ning treener Unai Emery jõudis

Aston Villa jätkas oma võidukat Euroopa liiga hooaega, kui alistas Ollie Watkinsi 61. minuti tabamusest võõrsil Lille'i. Tegemist oli Emery 100. võiduga Villa treenerina ning Villa saab minna kodusele korduskohtumisele üks-null eduga.

Teine neljapäeva õhtul väljakul käinud Inglismaa klubi, Nottingham Forest pidi aga leppima kurvema õhtuga. Põhiturniiril kolmandana edasi pääsenud Taani klubi Midtjylland vajas võõrsil vaid üht väravat, kui korealane Gue-Sung Cho tabamuseni jõudis. Inglismaa kõrgliigas 17. kohal jätkav Nottingham on teeninud üle kõikide võistlussarjade viimase viie mänguga vaid ühe viigi ja neli kaotust, viimases üheksas mängus on nad saanud ühe võidu ja kolm viiki.

Põhiturniiri võitja Lyon jäi võõrsil Celta Vigo vastu 25. minutil kaotusseisu ja mängis alates 55. minutist arvulises ülekaalus, aga sai hakkama ainult viigiväravaga, kui endine Madridi Reali mees Endrick 87. minutil palli võõrustaja väravavõrku saatis.

Kaheksandikfinaalide paarid on üpris võrdsed ning suurima võidu sai neljapäeva õhtul Portugali klubi Braga, kes lõi võõrsil ungarlaste Ferencvarosele kaks vastuseta väravat. Panathinaikose ja Real Betisi mängus lõpetasid mõlemad klubid kümne mehega, aga Panathinaikos sai 88. minuti penalti toel kodupubliku ees võidu.

Korduskohtumised peetakse 18. ja 19. märtsil.

Teised tulemused:
Bologna - Roma 1:1
Stuttgart - Porto 1:2
Genk - Freiburg 1:0

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

09:41

Villa treener jõudis ümmarguse tähiseni, Nottingham Forest aina kaotab

12.03

Selgusid Evald Tipneri karikavõistluste poolfinaalpaarid

12.03

Trump: Iraan ei tohiks jalgpalli MM-ile tulla oma elu ja turvalisuse huvides

12.03

Flora ja Sporting avavad naiste jalgpallihooaja superkarikamänguga

12.03

Viies Eesti jalgpallur hakkab mängima Slovakkia kõrgliigas

12.03

Valverde vägiteod olid Man Cityle liiast

11.03

Saalijalgpalli meistriliigas selgusid poolfinaalpaarid

11.03

Kolmeväravalise edu maha mänginud Narva Trans jõudis nelja hulka

11.03

Iraani spordiminister: me ei osale jalgpalli MM-finaalturniiril

11.03

Jõhvi jalgpallimuuseum algatas kampaania Tõnu Eaposti monumendi rajamiseks

sport.err.ee uudised

13:15

VAATA OTSE | Kes võidutseb Milano Cortina paralümpia jälitussõitudes? Uuendatud

12:56

Panathinaikos alistas vigastuspausi lõpetanud Lessorti toel Žalgirise

12:24

Solberg säilitas Keenias esikoha, Virves oma klassis teine

11:47

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

11:22

Mercedesed stardivad esireast ka Hiina sprindisõidus

10:53

Stabiilne Gilgeous-Alexander möödus Chamberlainist, Doncic viskas 51 punkti

10:15

TÄNA OTSE | Otepääl peetakse naiste sprint, Kaljumäe teeb MK-debüüdi

09:41

Villa treener jõudis ümmarguse tähiseni, Nottingham Forest aina kaotab

08:38

Pajur alustas velotuuri Horvaatias 12. kohaga

08:05

Veesaar tegi suure kaksikduubli, aga North Carolina kaotas

12.03

TV 10: Adeele Lehismets tahab ema rahvusrekordi üle joosta

12.03

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

12.03

ETV spordisaade, 12. märts

12.03

Võru Barrus pani veerandfinaali avamängus kogemuse maksma

12.03

Eesti heitjad testivad vormi Küprosel Euroopa karikavõistlustel

12.03

Korvpallikoondise itaallasest abitreener liitub Kalev/Cramoga

12.03

Vaaksi resultatiivne esitus ei päästnud Providence'i kaotusest

12.03

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud Uuendatud

12.03

Annuk jäi naiskonna esitusega rahule: suur lugupidamine lahingu eest

loetumad

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

12.03

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

12.03

Haigestunud Tomingase asemel läheb reedel rajale Kaljumäe

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

12.03

Hästi alustanud Djokovic kaotas Indian Wellsis tiitlikaitsjale

12.03

Vaaksi resultatiivne esitus ei päästnud Providence'i kaotusest

12.03

Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

11.03

Avapoolaja võitnud Eesti naiskond pidi tunnistama Hollandi paremust

12.03

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo