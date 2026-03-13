VAATA OTSE | Kes võidutseb Milano Cortina paralümpia jälitussõitudes?

Milano Cortina paralümpiamängudel peetakse täna viimased laskesuusatamise võistlused, kui võistlustulle asutakse jälitussõitudes. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 13.25, kommenteerivad Indrek Petersoo ja Ene McLaughlin.

Paralümpial on seni laskesuusatamises enim medaleid võitnud Hiina koondis, kelle 11 medalist kuus on kuldsed ja neli hõbedased. Ukraina koondis jääb neist aga vaid ühe medali kaugusele, olles teeninud kolm olümpiavõitu ja kaks hõbedat.

Kuldmedali on saanud veel Kanada, USA ja Lõuna-Korea sportlane, kuid viimased komplektid jagatakse välja neljapäeval jälitussõitudes.

Finaalid algavad istudes jälitussõitudega, siis püstiselt ning viimasena asuvad võistlustulle vaegnägijad.