Pajur alustas velotuuri Horvaatias 12. kohaga

Jalgrattasport
Romet Pajur
Romet Pajur Autor/allikas: Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
Jalgrattasport

Horvaatias 49. korda alanud Istrian Spring Touri (UCI 2.2) proloogil (1,2 km) pälvis Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) 12. koha. Kreekas 18. korda peetava Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace (UCI 2.2) proloogil (2,1 km) lõpetas Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) 14. positsioonil.

Horvaatias sõitis päeva kõige kiirema aja välja itaallane Francesco Baruzzi (Team Visma | Lease a Bike Development), pälvides esikoha tulemusega üks minut ja 30 sekundit. Samasse sekundisse mahtusid veel Pajuri tiimikaaslased Michiel Mouris ja Alessio Magagnotti. Eestlane kaotas võitjale kolme sekundiga. Rait Ärm (Energus Cycling Team; +0.11) sai 151. koha.

"Olen tiimikaaslaste üle väga uhke, aga enda soorituses olen päris pettunud," ütles Pajur. "Mitte isegi koha pärast, aga selle üle, et ma eile trennis ja eelmisel aastal samal proloogil tegin peaaegu 100 W rohkem keskmist. Sestap tuli see nagu kurikas pähe, et kuidas ma täna nii kehv olin. Õnneks oli see kõigest proloog ja õiged etapid veel tulevad ehk unustame selle päeva ära ja läheme uue hooga edasi."

Esimesel grupisõiduetapil liigub ratturite karavan Poreci linnast Funtanasse (149,7 km).

Kreekas võidutses 21-aastane austraallane Cameron Rogers (INEOS Genardiers Racing Academy) ajaga kaks minutit ja 42 sekundit. Teise tulemuse sõitis välja itaallane Matteo Scalco (XDS Astana Development Team; +0.03) ja kolmanda taanlane Sylvester Vittinghus Stokbro (AIRTOX – Carl Ras; +0.04). 14. koha pälvinud Vahtra kaotas parimale kuue ja 117. aja välja sõitnud Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development) 21 sekundiga. Reedesel etapil on pikkust 154,7 kilomeetrit.

Itaalias jätkuval Tirreno-Adriatico velotuuri (UCI 2.UWT) neljandal etapil (213 km) oli parim hollandlane Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech; 4:51.40), kelle järel lõpetasid itaallane Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) ja norralane Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility). Madis Mihkels (EF Education – EasyPost; +1.43) sai 71. koha.

Velotuuri üldarvestuses jätkab grupisõidu Eesti meister 78. positsioonil (+8.05). Liidriks kerkis Pellizzari, kellele mehhiklane Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) kaotab kahe ja sloveen Primož Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) 21 sekundiga. Viiendal etapil ootab rattureid eest 184 mägist kilomeetrit.

Türgis alanud Antalya velotuuri (UCI 2.2) avaetapil (145,1 km) pälvis võidu Aliaksei Shnyrko (Li Ning Star; 3:10.39). Teise koha sai Sergey Rostovtsev (Usbekistan) ja kolmanda kodupubliku rõõmuks Ramazan Ylimaz (Konya Büyüksehihr Belediye Spor). Eestlased Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team; +0.00) ja Joonas Puuraid (BIKE AID; +0.36) said vastavalt 108. ja 116. koha. Teisel etapil on pikkust 136,1 kilomeetrit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

08:38

