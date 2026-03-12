X!

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

Armand Duplantis Autor/allikas: SCANPIX/TT NEWS AGENCY
Teivashüppetäht Armand Duplantis tegi seda jälle: rootslane püstitas omanimelisel võistlusel Uppsalas 15. korda maailmarekordi, ületades kuue meetri ja 31 sentimeetri kõrgusel asuva lati.

26-aastane Duplantis ületas kõigepealt omanimelisel võistlusel 5.65, siis 5.90 ning 6.08, pärast mida jäi ta üksi võistlema ja tõstis lati uut maailmarekordit tähistavale kõrgusele. Duplantis ületas 6.31 esimesel katsel ning püstitas 15. korda oma karjääris uue maailmarekordi.

Mondo Classicu teise koha sai norralane Sondre Guttormsen, kes ületas kuus meetrit kolmandal katsel. Kolmanda koha sai Zachery Bradford, kelle esimesed ebaõnnestumised tulidki just 6.00 peal, aga ameeriklane ületas 5.90 esimese katsega. Kaasmaalane Sam Kendricks sai kirja sama tulemuse, aga vajas 5.90 ületamiseks kaht katset.

Hiljuti 6.17-ga kõigi aegade edetabelis teiseks kerkinud kreeklane Emmanouil Karalis esines tagasihoidlikult, kui ületas 5.80, aga ajas kuus meetrit kolm korda maha. Kokkuvõttes teenis kreeklane seitsmenda koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

