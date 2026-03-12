X!

Võru Barrus pani veerandfinaali avamängus kogemuse maksma

Võrkpall
Võru Barrus VK
Võru Barrus VK Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Võrkpalli Eesti meistrivõistluste veerandfinaalseeria Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Audentes/Solarstone'i vahel algas Lõuna-Eesti klubi 3:1 (25:22, 25:20, 23:25, 25:17) võiduga.

Kui Võru peatreener Oliver Lüütsepp andis mitmele põhimehele rohkem puhkust, siis pidi ta kolmandas geimis taha jäädes kogenud põhimehed siiski appi võtma ja saatis 11:16 kaotusseisus väljakule Renato Santose ja hiljem ka Henri Treiali, kes suutsid küll vahe väiksemaks teha, ent geim siiski kaotati, vahendab Volley.ee.

Neljas vaatus võideti juba põhimeeste toega sarnaselt kahele esimesele üsna kindlalt ja mäng seega kolm-üks. Seeria teine mäng toimub laupäeval kell 16 Audenteses, vajadusel peetakse kolmas mäng Võrus pühapäeval kell 17.

Võru Barruse edukaimaks kerkis 14 punktiga (+7) Robin Kahu (neli serviässa), Tarvo Täht lisas 13 punkti (+7) ja Renato Santos üheksa silma (+6). Võru vastuvõtt oli 36 protsenti ja rünnak 44 protsenti, blokiga teeniti 12 punkti (kuus blokki pani Täht), servil löödi üheksa ässa ja eksiti 18 servil.

Audentese kasuks tõi 16 punkti (+4) Carl Kreek, Mati Juus lisas 12 punkti (+5) ning Patrick Saimre üheksa silma (-2). Audentese vastuvõtt oli 29 protsenti ja rünnakuid lahendati 37-protsendiliselt, blokk saadi Võrule ette 13 korral, servil löödi üks äss ja eksiti 21 pallingul.

Eesti meistrivõistluste asetused pandi paika Balti liiga põhiturniiri tulemusena, veerandfinaali mängivad neljanda ja viienda asetusega meeskonnad, ülejäänud alustavad poolfinaalidest.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

