Eesti heitjad testivad vormi Küprosel Euroopa karikavõistlustel

Kergejõustik
Gedly Tugi
Gedly Tugi Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Eeloleval nädalavahetusel toimuvad Küprosel Euroopa talvised heitealade karikavõistlused, kus osaleb 11 Eesti sportlast.

Odaviskes asub võistlustulle Eesti esinumber Gedly Tugi, kes avas oma hooaja tänavu varakult ning osales veebruari lõpus Sloveenia talvistel heitealade meistrivõistlustel. Kehvades ilmaoludes viskas ta oda rohkem kui 58 meetri kaugusele, mis annab lootust, et Nicosias võiks sellele tulemusele lisa tulla. Tugi isiklik rekord on on 2023. aastal visatud 60.65. Teise eestlannana osaleb odaviskes U23 vanuseklassi kuuluv Johanna Elisabeth Ader, kirjutab Eesti Kergejõustikuliit.

Meeste odaviskes osaleb Kunnar Erich Viisel ning U-23 vanuseklassis Tristan Aik Sild.

Vasaraheitja Adam Kelly on tänavuse hooaja samuti varakult avanud ning sai veebruari keskel Rootsis kirja korraliku tulemuse – 72.59. Tema isiklik rekord 75.81 on heidetud eelmisel aastal. U-23 vanuseklassi vasaraheites teeb kaasa Alar Reiljan.

Kettaheites avavad oma hooaja Gevin Genro Paas ja Noora Liisa Ader. U-23 vanuseklassis on võistlustules Sten-Erik Iir ja Katarina Verst.

Kuulitõukes esindab Eestit Andri Matrov.

Võistluste ajakava on saadaval European Athleticsi kodulehel, otseülekannet saab jälgida European Athleticsi YouTube kanalil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

