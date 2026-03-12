Korvpallikoondise itaallasest abitreener liitub Kalev/Cramoga

Viimases kahes aknas Eesti meeste rahvuskoondise abitreeneri rollis olnud Landra on novembrist ka U-16 koondise peatreener.

Aastast 2020. on ta seotud olnud Reinar Halliku korvpallikooliga, kelle esiliigameeskond krooniti möödunud kevadel Landra eestvedamisel Saku I liiga meistriks. Landra on varasemalt töötanud Itaalia meistriliigas abitreenerina.

"Mul on väga hea meel ja olen põnevil, et saan hooaja kulminatsiooni faasis liituda Kalev/Cramoga. Kõik juhtus väga kiiresti ja oli veidi ootamatu, kuid ma ei pidanud pakutud võimaluse üle kaks korda mõtlema. See on minu karjääris oluline samm ning ma ei jõua ära oodata, et meeskonnaga tööle asuda. Meil on ees tähtsad mängud ja suured eesmärgid ning olen valmis andma oma panuse, et aidata neid saavutada," sõnab Landra.

Klubi mänedžer Ramo Kask rõhub tugipersonali olulisusele ning tunneb heameelt, et Landra kogemuse ja entusiasmiga treener meeskonnaga liitub: "Alessio on meie jaoks uus inimene uute mõtetega, kes kindlasti toob meeskonda värskust ja vajalikke teadmisi, millega on ta meile mitmekülgseks abiks," sõnas Kask.

"Võtsime ühe treeneri juurde eelkõige selleks, et olla võimalikult hästi valmis eesootavateks olulisteks mängudeks ning anda mängijatele parim võimalik taustatiim, et täita hooaja eel seatud eesmärgid," lisas mänedžer.

Landra rändab meeskonnaga 14. märtsil Ventspilsis toimuvale mängule, mis jääb ühtlasi Eesti-Läti põhiturniiri viimaseks. Cramo on liigatabelis 19 võidu ja kuue kaotusega kolmandal kohal, aga peab seda Valmiera (19-6) ja Riia Zelli (18-6) vastu kaitsma.