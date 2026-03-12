Selgusid Evald Tipneri karikavõistluste poolfinaalpaarid

Poolfinaalpileti teenisid endale klubid, kes kõik mängivad A. Le Coq Premium liigas – nii jätkavad karika nimel heitlust Tallinna FC Flora, Pärnu JK Vaprus, JK Narva Trans ja Paide Linnameeskond, vahendab jalgpall.ee.

Poolfinaalis lähevad omavahel vastamisi Paide Linnameeskond ja Pärnu JK Vaprus ning Tallinna FC Flora ja JK Narva Trans.

Karikavõistluste poolfinaalkohtumised peetakse 5. ja 6. mail. Täpsed mängude toimumisajad ja -kohad on selgumisel ning jalgpalliliit teatab need esimesel võimalusel.

Karikafinaal ootab edasipääsejaid ees klubijalgpalli pidupäeval, 23. mail Pärnu Rannastaadionil.