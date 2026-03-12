Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

Neljapäeval tehti algust Keenia MM-ralliga ning esimese kiiruskatse järel haaras esikoha Oliver Solberg. Robert Virves tegi tubli päeva ja jätkab WRC2 arvestuses teisena, Romet Jürgenson lõpetas päeva pärast esimest kiiruskatset.

Solberg ja kaardilugeja Elliott Edmondson (Toyota) näitasid Keenia ralli avakatsel võimu ja edestasid tiimikaaslast Elfyn Evansit 30 sekundiga, teised konkurendid jäid juba enam kui minuti kaugusele. Teisel katsel oli Solberg neljas, aga üldarvestuses läheb ta esimesele täispikale võistluspäevale vastu esikohal, edestades Evansit 33,3 sekundiga.

Toyota võttis sisse viisikjuhtimise: kolmandal kohal jätkab teise katse võitnud Sebastien Ogier (+1.05,1), neljandana jätkab Takamoto Katsuta (+1.15,3) ning avapäeva järel oli viies Sami Pajari (+2.06,4).

Hyundai kehv käekäik jätkus ka Keenias, Thierry Neuville jätkab kuuendana (+2.21,9), Adrien Fourmaux kaheksandana (+2.38,1) ning Esapekka Lappi üheksandana (+2.52,9).

WRC2 arvestuses on kahe katse järel esikohal britt Gus Greensmith (Toyota), kellele järgneb Paraguay mees Diego Dominguez (Toyota; +3,0). Esikolmikusse mahuvad veel eestlased Robert Virves ja Jakko Viilo (Škoda), kes kaotavad liidritele 8,6 sekundiga. Romet Jürgenson (M-Sport Ford) lõpetas avakatse seitsmendana, aga teisel katsel enam starti ei läinud.

Reedel peetakse kaheksa kiiruskatset, esimene neist algab Eesti aja järgi hommikul kell 6.33.