X!

Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

Autoralli
Robert Virves
Robert Virves Autor/allikas: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Autoralli

Neljapäeval tehti algust Keenia MM-ralliga ning esimese kiiruskatse järel haaras esikoha Oliver Solberg. Robert Virves tegi tubli päeva ja jätkab WRC2 arvestuses teisena, Romet Jürgenson lõpetas päeva pärast esimest kiiruskatset.

Solberg ja kaardilugeja Elliott Edmondson (Toyota) näitasid Keenia ralli avakatsel võimu ja edestasid tiimikaaslast Elfyn Evansit 30 sekundiga, teised konkurendid jäid juba enam kui minuti kaugusele. Teisel katsel oli Solberg neljas, aga üldarvestuses läheb ta esimesele täispikale võistluspäevale vastu esikohal, edestades Evansit 33,3 sekundiga.

Toyota võttis sisse viisikjuhtimise: kolmandal kohal jätkab teise katse võitnud Sebastien Ogier (+1.05,1), neljandana jätkab Takamoto Katsuta (+1.15,3) ning avapäeva järel oli viies Sami Pajari (+2.06,4).

Hyundai kehv käekäik jätkus ka Keenias, Thierry Neuville jätkab kuuendana (+2.21,9), Adrien Fourmaux kaheksandana (+2.38,1) ning Esapekka Lappi üheksandana (+2.52,9).

WRC2 arvestuses on kahe katse järel esikohal britt Gus Greensmith (Toyota), kellele järgneb Paraguay mees Diego Dominguez (Toyota; +3,0). Esikolmikusse mahuvad veel eestlased Robert Virves ja Jakko Viilo (Škoda), kes kaotavad liidritele 8,6 sekundiga. Romet Jürgenson (M-Sport Ford) lõpetas avakatse seitsmendana, aga teisel katsel enam starti ei läinud.

Reedel peetakse kaheksa kiiruskatset, esimene neist algab Eesti aja järgi hommikul kell 6.33.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

18:24

Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

10:46

Jürgenson ja Virves näitasid Keenia ralli soojendusel head minekut

10.03

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

06.03

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

05.03

Tänak aitab Katsutal esimest rallivõitu jahtida: ta aina helistab!

02.03

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

01.03

Eesti ralliässad jäid Soome meistrivõistlustel Lappist sekundite kaugusele

27.02

VIDEO | Toyota testib uue kerega prototüüpi

25.02

Jäärajasõidu Eesti karikasari läheneb kulminatsioonile

17.02

Jürgenson: kiirus on olemas, aga peame seda näitama kogu ralli jooksul

17.02

Neuville tahab kriisikoosolekut: ma ei tea, mida teha

15.02

Evans oli Rootsi rallil Toyota nelikvõidu esiotsas

14.02

Rootsis alustatakse viimast päeva Evansi juhtimisel

13.02

Rootsi MM-rallil tõusis päeva lõpuks liidriks Katsuta

12.02

Toyota alustas Solbergi juhtimisel nelikvõiduga, Jürgenson WRC2-s kuues

sport.err.ee uudised

21:22

Eesti heitjad testivad vormi Küprosel Euroopa karikavõistlustel

20:44

Korvpallikoondise itaallasest abitreener liitub Kalev/Cramoga

20:09

Vaaksi resultatiivne esitus ei päästnud Providence'i kaotusest

19:31

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud Uuendatud

19:26

Annuk jäi naiskonna esitusega rahule: suur lugupidamine lahingu eest

18:49

Selgusid Evald Tipneri karikavõistluste poolfinaalpaarid

18:46

Trump: Iraan ei tohiks jalgpalli MM-ile tulla oma elu ja turvalisuse huvides

18:24

Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

17:55

Haigestunud Tomingase asemel läheb reedel rajale Kaljumäe

17:45

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

16:22

Eesti tippujujad alustavad hooaega rahvusvahelistel välisvõistlustel

15:43

Flora ja Sporting avavad naiste jalgpallihooaja superkarikamänguga

15:03

Eesti lestaujujad teenisid MK-etapil 26 medalit

14:29

TalTech/Alexela eurohooaeg lõppes Kreekas

13:47

Canadiens astus ida tippudele sammukese lähemale

13:13

Otepääl saab kohtuda Eesti laskesuusatamise suurkujudega

12:43

Kawhi Leonard ladus Timberwolvesi korvi palle täis

12:11

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

11:21

Hästi alustanud Djokovic kaotas Indian Wellsis tiitlikaitsjale

10:46

Jürgenson ja Virves näitasid Keenia ralli soojendusel head minekut

loetumad

17:45

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

11.03

Avapoolaja võitnud Eesti naiskond pidi tunnistama Hollandi paremust Uuendatud

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

12:11

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

08:00

Vaaksi punktirekord vedas Providence'i võiduni

11.03

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp Uuendatud

00:02

Valverde vägiteod olid Man Cityle liiast

11:21

Hästi alustanud Djokovic kaotas Indian Wellsis tiitlikaitsjale

11.03

Monaco ja Spanoulise teed läksid lahku

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo