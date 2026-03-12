X!

Eesti tippujujad alustavad hooaega rahvusvahelistel välisvõistlustel

Ujumine
Ralf Tribuntsov.
Ralf Tribuntsov. Autor/allikas: Dmitrij Shestakov
Ujumine

Ujumishooaeg kogub hoogu ning märtsis on rahvusvahelistel välivõistlustel üle maailma stardis mitmed Eesti koondislased.

Valitsev lühiraja Euroopa meister Ralf Tribuntsov ja mitmekordne tiitlivõistluste finalist Daniel Zaitsev võistlevad 13.-15. märtsini Šveitsis Lausanne'is toimuval Lausanne Swim Cupil. Treeningkaaslased Tribuntsov ja Zaitsev stardivad 50 meetri vabaujumise, liblikujumise ja seliliujumise distantsidel. 

Lausanne'is saavad eestlased  mõõtu võtta sprindiujumise Euroopa paremikuga – stardis on näiteks olümpia- ja maailmameistrivõistluste medalist Noe Ponti Šveitsist, mitmekordne maailmameister Maxime Grousset Prantsusmaalt ning Itaalia olümpiavõitja ja maailmarekordiomanik Thomas Ceccon.

Pärast Šveitsi võistlust suunduvad Tribuntsov ja Zaitsev Prantsusmaale, kus 20.-22. märtsini toimub Pariisis Giant Open 2026. 

"Eesmärk on katsetada sprindis oluliste detailide klappimist ja teha seda tugevas rahvusvahelises konkurentsis," kommenteeris sportlaste treener Toni Meijel. Koondise peatreener lisas, et Pariisi võistlus toimub Saint-Denis' olümpiaujulas, samas basseinis, kus augusti keskel peetakse Euroopa meistrivõistlused. "Lähme vaatame Pariisi ujula üle!"

Tribuntsov tegi aasta alguses pika treeninglaagri Trinidad ja Tobagos, Zaitsev valmistus hooajaks Tallinnas.

Eneli Jefimova Autor/allikas: Aniko Kovacs/World Aquatics

USA-s Põhja-Carolinas tudeeriv Eneli Jefimova osaleb 18.-21. märtsini oma esimestel NCAA ülikoolide meistrivõistlustel. 19-aastane Jefimova stardib Atlantas toimuval võistlusel 100 ja 200 jardi rinnuliujumises.

Jefimova näitas suurepärast vormi juba ACC konverentsi meistrivõistlustel, kus ta võitis 100 jardi rinnuliujumise uue isikliku rekordiga 56,77, mis on läbi aegade NCAA üheksas tulemus. Selle ajaga juhib eestlanna NCAA 100 jardi rinnuliujumise hooaja edetabelit. "Olen teinud väga korralikku tööd ja ACC võistlus näitas juba, et vorm on hea. NCAA-l on eesmärk olla veel kiirem ja nautida seda USA võistluste erilist melu, kus kõik üksteisele kaasa elavad," ütles Jefimova.

Eestlastest osaleb meeste USA üliõpilasmeistrivõistlustel 25.-28. märtsini ka Eesti rinnuliujumise paremikku kuuluv 22-aastane Christopher Palvadre, kes esindab Oaklandi ülikooli. 

Eelmisel aastal täiskasvanute Eesti rekordeid püstitanud 16-aastane Maari Randväli teeb hooaja esimesed tähtsad stardid 13.-15. märtsil Edinburghis. Veebruaris Tartus toimunud Zirk Swim Cupil oli Inglismaal Mount Kelly kolledžis treeniv Randväli oma 50 meetri seliliujumise rahvusrekordist vaid 0,09 sajandiku kaugusel. Randvälil on Inglismaa võistlusel kavas kõik seliliujumiste distantsidid, 50 ja 100 meetrit liblikat ning 100 meetrit vabalt. 

Eesti ujumiskoondise hooaja põhivõistlus on 10.-16. augustini toimuvad Euroopa meistrivõistlused Pariisis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

