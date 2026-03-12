X!

Flora ja Sporting avavad naiste jalgpallihooaja superkarikamänguga

Jalgpall
Naiste superkarikas.
Naiste superkarikas. Autor/allikas: Katariina Peetson
Jalgpall

Reedel, 13. märtsil avatakse naiste jalgpallihooaeg Superkarika kohtumisega, kui Sportland Arenal lähevad vastamisi Tallinna FC Flora ja Saku Sporting. Kohtumise avavile kõlab kell 19.00.

Mõlemad naiskonnad on hooaja eel pidanud mitmeid sõprus- ja Balti liiga kohtumisi. Viimane omavaheline mäng pärineb möödunud aasta novembrist, kui hooaja viimases kohtumises teenis Flora 6:1 võidu, vahendab jalgpall.ee.

Flora väravavahtide treener Mattias Traublum rääkis mängu eel, et mõlema naiskonna uued liitujad lisavad kohtumisele põnevust. "Meie eesmärk on võistkondliku mänguga saada tulemus, mis lubab peale lõpuvilet karika pea kohale tõsta." Sama kinnitas ka naiskonna kapten Kristiina Tullus: "Üks mäng, üks karikas. Eesmärk on alustada hooaega võidukalt."

Saku Sportingu peatreener Merily Toom sõnas, et uue koduse hooaja algust on oodatud pikisilmi. "Vastane on hea, meie oleme valmis ja ilm tõotab tulla ilus – ootame kõiki staadionile kaasa elama," kutsus Toom. Sportingu keskkaitsja Viktoria Toding lisas, et ees ootab tempokas ja võitluslik kohtumine. "Me teame, et superkarikas saab olema väga intensiivne mäng. Oleme treeningutel kõvasti tööd teinud ja tahame näidata, et suudame Florale korraliku lahingu pakkuda," sõnas ta.

Staadioni väravad avatakse kell 18.00. Naiskonnad alustavad mängueelse soojendusega kell 18.15 ning kohtunik annab avavile kell 19.00. Mängu peakohtunik on Stella Reinumägi, abikohtunikud Sandra Nigulis ja Liisa Liesment ning neljas kohtunik Luisa Klaar. Mängijaid saadavad maskotilastena väljakule Tallinna Flora, Saku Sportingu ja Saue JK noormängijad. Pallilastena on mängupäeval ametis Flora noored pallurid.

Flora ja Sporting on superkarikafinaalis vastamisi läinud ka neljal eelmisel aastal ning kõigil kordadel on võidu teeninud Flora. Naiste superkarikat on välja mängitud alates 2009. aastast: Floral on seni kirjas üheksa võitu. Sportingul on võimalus tõusta neljandaks klubiks, kes karikat kergitab.

Pääsmed kohtumisele on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. Mängu otsepilti on võimalik jälgida Soccernet TV vahendusel.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:43

Flora ja Sporting avavad naiste jalgpallihooaja superkarikamänguga

10:04

Viies Eesti jalgpallur hakkab mängima Slovakkia kõrgliigas

00:02

Valverde vägiteod olid Man Cityle liiast

11.03

Saalijalgpalli meistriliigas selgusid poolfinaalpaarid

11.03

Kolmeväravalise edu maha mänginud Narva Trans jõudis nelja hulka

11.03

Iraani spordiminister: me ei osale jalgpalli MM-finaalturniiril

11.03

Jõhvi jalgpallimuuseum algatas kampaania Tõnu Eaposti monumendi rajamiseks

11.03

Poom põhjustas penalti, eestlaste klubi langes karikasarjast

11.03

Tottenham jäi Madridis teerulli alla, Liverpool kaotas Galatasarayle

10.03

Vaprus jõudis esimest korda Tipneri karikavõistlustel poolfinaali

sport.err.ee uudised

16:57

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud

16:22

Eesti tippujujad alustavad hooaega rahvusvahelistel välisvõistlustel

15:45

VAATA OTSE | Laskesuusapidu Otepääl algab meeste sprindiga Uuendatud

15:43

Flora ja Sporting avavad naiste jalgpallihooaja superkarikamänguga

15:03

Eesti lestaujujad teenisid MK-etapil 26 medalit

14:29

TalTech/Alexela eurohooaeg lõppes Kreekas

13:47

Canadiens astus ida tippudele sammukese lähemale

13:13

Otepääl saab kohtuda Eesti laskesuusatamise suurkujudega

12:43

Kawhi Leonard ladus Timberwolvesi korvi palle täis

12:11

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

11:21

Hästi alustanud Djokovic kaotas Indian Wellsis tiitlikaitsjale

10:46

Jürgenson ja Virves näitasid Keenia ralli soojendusel head minekut

10:04

Viies Eesti jalgpallur hakkab mängima Slovakkia kõrgliigas

08:56

Raieste klubi võitis veerandfinaali avamängu, Jõesaare oma kaotas

08:37

Kehra säilitas kolmanda koha lootuse, Serviti ja Tapa võtsid võidupunktid

08:00

Vaaksi punktirekord vedas Providence'i võiduni

00:02

Valverde vägiteod olid Man Cityle liiast

11.03

Saalijalgpalli meistriliigas selgusid poolfinaalpaarid

11.03

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp Uuendatud

11.03

HC Panter lõpetas põhiturniiri ja alustab veerandfinaalidega

loetumad

11.03

Avapoolaja võitnud Eesti naiskond pidi tunnistama Hollandi paremust Uuendatud

15:45

VAATA OTSE | Laskesuusapidu Otepääl algab meeste sprindiga Uuendatud

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

11.03

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp Uuendatud

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

08:00

Vaaksi punktirekord vedas Providence'i võiduni

12:11

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

00:02

Valverde vägiteod olid Man Cityle liiast

11.03

Monaco ja Spanoulise teed läksid lahku

11.03

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo