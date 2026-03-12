Flora ja Sporting avavad naiste jalgpallihooaja superkarikamänguga

Reedel, 13. märtsil avatakse naiste jalgpallihooaeg Superkarika kohtumisega, kui Sportland Arenal lähevad vastamisi Tallinna FC Flora ja Saku Sporting. Kohtumise avavile kõlab kell 19.00.

Mõlemad naiskonnad on hooaja eel pidanud mitmeid sõprus- ja Balti liiga kohtumisi. Viimane omavaheline mäng pärineb möödunud aasta novembrist, kui hooaja viimases kohtumises teenis Flora 6:1 võidu, vahendab jalgpall.ee.

Flora väravavahtide treener Mattias Traublum rääkis mängu eel, et mõlema naiskonna uued liitujad lisavad kohtumisele põnevust. "Meie eesmärk on võistkondliku mänguga saada tulemus, mis lubab peale lõpuvilet karika pea kohale tõsta." Sama kinnitas ka naiskonna kapten Kristiina Tullus: "Üks mäng, üks karikas. Eesmärk on alustada hooaega võidukalt."

Saku Sportingu peatreener Merily Toom sõnas, et uue koduse hooaja algust on oodatud pikisilmi. "Vastane on hea, meie oleme valmis ja ilm tõotab tulla ilus – ootame kõiki staadionile kaasa elama," kutsus Toom. Sportingu keskkaitsja Viktoria Toding lisas, et ees ootab tempokas ja võitluslik kohtumine. "Me teame, et superkarikas saab olema väga intensiivne mäng. Oleme treeningutel kõvasti tööd teinud ja tahame näidata, et suudame Florale korraliku lahingu pakkuda," sõnas ta.

Staadioni väravad avatakse kell 18.00. Naiskonnad alustavad mängueelse soojendusega kell 18.15 ning kohtunik annab avavile kell 19.00. Mängu peakohtunik on Stella Reinumägi, abikohtunikud Sandra Nigulis ja Liisa Liesment ning neljas kohtunik Luisa Klaar. Mängijaid saadavad maskotilastena väljakule Tallinna Flora, Saku Sportingu ja Saue JK noormängijad. Pallilastena on mängupäeval ametis Flora noored pallurid.

Flora ja Sporting on superkarikafinaalis vastamisi läinud ka neljal eelmisel aastal ning kõigil kordadel on võidu teeninud Flora. Naiste superkarikat on välja mängitud alates 2009. aastast: Floral on seni kirjas üheksa võitu. Sportingul on võimalus tõusta neljandaks klubiks, kes karikat kergitab.

Pääsmed kohtumisele on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. Mängu otsepilti on võimalik jälgida Soccernet TV vahendusel.