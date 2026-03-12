Eesti lestaujujad teenisid MK-etapil 26 medalit

Täiskasvanute kategoorias jõudsid Eesti sportlased kolmel korral pjedestaalile. Aleksei Popov saavutas hõbemedali distantsil 50 m sukeldumine ajaga 14.82, samal alal teenis Denis Kurtenkov pronksmedali tulemusega 15.05. Pronksmedal tuli ka Eesti meeste teatenelikule 4×100 m lestaujumises ajaga 2:34.72.

Eriti silmapaistvalt esinesid Eesti sportlased vanemate juunioride kategoorias. Sten Baumann krooniti 400 m immersion distantsi võitjaks ning püstitas ajaga 3:01.65 uue Eesti juunioride rekordi. Lisaks teenis ta hõbemedali 200 m immersion distantsil. Sofie Pekarski tõusis pjedestaali kõrgeimale astmele 50 m bi-fins distantsil ning lisas oma kontole pronksi distantsil 100 m bi-fins.

Neli medalit kogus Krete Maalust – kuldmedalid 100 m immersion ja 50 m sukeldumine distantsidel, hõbe 50 m surface ning pronks 100 m surface distantsil. Kolm medalit said kirja Nikita Kulikov (kuld 50 m apnoe, hõbe 50 m ja 100 m surface) ning Maksim Radtšenko (kuld 50 m surface, hõbe 100 m immersion, pronks 50 m apnoe).

Polina Ikkonen oli parim 200 m immersion distantsil ning saavutas kolmanda koha 100 m immersion. Ivan Golovin lisas Eesti medalisaaki hõbeda 50 m bi-fins ja pronksi 50 m surface distantsilt.

Edu saatis Eesti juuniore ka teateujumistes – kuldmedalid tulid nii segateateujumises 4×100 m SB mix kui ka noormeeste teateujumises 4×100 m surface. Kuldmedali tõi Eestile ka SK Fortuna tüdrukute teatenelik, kes oli kiireim 4×100 m surface distantsil.

Nooremate juunioride arvestuses teenis Grete Traks kaks hõbemedalit – 200 m ja 100 m immersion.

Võistlustel osales üle 700 sportlase 21 riigist ning Eesti sportlased teenisid kokku 26 medalit – kümme kulda, üheksa hõbedat ja seitse pronksi.