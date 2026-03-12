X!

Eesti lestaujujad teenisid MK-etapil 26 medalit

Ujumine
Eesti lestaujujad.
Eesti lestaujujad. Autor/allikas: Eesti Allveeliit
Ujumine

Eesti lestaujujad esinesid edukalt Itaalias Lignano Sabbiadoros toimunud MK-etapil.

Täiskasvanute kategoorias jõudsid Eesti sportlased kolmel korral pjedestaalile. Aleksei Popov saavutas hõbemedali distantsil 50 m sukeldumine ajaga 14.82, samal alal teenis Denis Kurtenkov pronksmedali tulemusega 15.05. Pronksmedal tuli ka Eesti meeste teatenelikule 4×100 m lestaujumises ajaga 2:34.72.

Eriti silmapaistvalt esinesid Eesti sportlased vanemate juunioride kategoorias. Sten Baumann krooniti 400 m immersion distantsi võitjaks ning püstitas ajaga 3:01.65 uue Eesti juunioride rekordi. Lisaks teenis ta hõbemedali 200 m immersion distantsil. Sofie Pekarski tõusis pjedestaali kõrgeimale astmele 50 m bi-fins distantsil ning lisas oma kontole pronksi distantsil 100 m bi-fins.

Neli medalit kogus Krete Maalust – kuldmedalid 100 m immersion ja 50 m sukeldumine distantsidel, hõbe 50 m surface ning pronks 100 m surface distantsil. Kolm medalit said kirja Nikita Kulikov (kuld 50 m apnoe, hõbe 50 m ja 100 m surface) ning Maksim Radtšenko (kuld 50 m surface, hõbe 100 m immersion, pronks 50 m apnoe).

Polina Ikkonen oli parim 200 m immersion distantsil ning saavutas kolmanda koha 100 m immersion. Ivan Golovin lisas Eesti medalisaaki hõbeda 50 m bi-fins ja pronksi 50 m surface distantsilt.

Edu saatis Eesti juuniore ka teateujumistes – kuldmedalid tulid nii segateateujumises 4×100 m SB mix kui ka noormeeste teateujumises 4×100 m surface. Kuldmedali tõi Eestile ka SK Fortuna tüdrukute teatenelik, kes oli kiireim 4×100 m surface distantsil.

Nooremate juunioride arvestuses teenis Grete Traks kaks hõbemedalit – 200 m ja 100 m immersion.

Võistlustel osales üle 700 sportlase 21 riigist ning Eesti sportlased teenisid kokku 26 medalit – kümme kulda, üheksa hõbedat ja seitse pronksi.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ujumisuudised

16:22

Eesti tippujujad alustavad hooaega rahvusvahelistel välisvõistlustel

15:03

Eesti lestaujujad teenisid MK-etapil 26 medalit

09.03

Eesti ujumiskoondis tuli Balti meistrivõistlustel teiseks

26.02

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

21.02

Rekordit parandanud Jefimova ujus NCAA kõigi aegade üheksanda tulemuse

15.02

Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

14.02

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

06.02

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

02.02

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

30.01

Ujumisliidu president: Eestil on vaja professionaalset sportujumiskeskust

24.01

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

19.01

Jefimova jätkas NCAA hooaega kindlate võitudega

19.01

Üllatusi ei sündinud, aasta ujujateks valiti Jefimova ja Tribuntsov

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

02.01

Spordihing Tõnu Meijel: perekond annab jõudu hommikul üles tõusta

29.12

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

29.12

Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

29.12

Jefimova: ma ei tea, mis tegusid hakkame tegema, kui olümpiaujula tuleb!

29.12

Eestimaa spordihinge auhinna pälvis ujumise eestvedaja Tõnu Meijel

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

sport.err.ee uudised

16:57

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud

16:22

Eesti tippujujad alustavad hooaega rahvusvahelistel välisvõistlustel

15:45

VAATA OTSE | Laskesuusapidu Otepääl algab meeste sprindiga Uuendatud

15:43

Flora ja Sporting avavad naiste jalgpallihooaja superkarikamänguga

15:03

Eesti lestaujujad teenisid MK-etapil 26 medalit

14:29

TalTech/Alexela eurohooaeg lõppes Kreekas

13:47

Canadiens astus ida tippudele sammukese lähemale

13:13

Otepääl saab kohtuda Eesti laskesuusatamise suurkujudega

12:43

Kawhi Leonard ladus Timberwolvesi korvi palle täis

12:11

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

11:21

Hästi alustanud Djokovic kaotas Indian Wellsis tiitlikaitsjale

10:46

Jürgenson ja Virves näitasid Keenia ralli soojendusel head minekut

10:04

Viies Eesti jalgpallur hakkab mängima Slovakkia kõrgliigas

08:56

Raieste klubi võitis veerandfinaali avamängu, Jõesaare oma kaotas

08:37

Kehra säilitas kolmanda koha lootuse, Serviti ja Tapa võtsid võidupunktid

08:00

Vaaksi punktirekord vedas Providence'i võiduni

00:02

Valverde vägiteod olid Man Cityle liiast

11.03

Saalijalgpalli meistriliigas selgusid poolfinaalpaarid

11.03

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp Uuendatud

11.03

HC Panter lõpetas põhiturniiri ja alustab veerandfinaalidega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo