TalTech/Alexela eurohooaeg lõppes Kreekas

Korvpall
Taavi Jurkatamm.
Taavi Jurkatamm. Autor/allikas: TalTech/ALEXELA/Facebook
Korvpall

TalTech/Alexela langes Põhja-Euroopa korvpalliliigas (ENBL) 16 parema seas konkurentsist välja.

Põhiturniirilt eelviimase meeskonnana edasi pääsenud TalTech kohtus kaheksandikfinaalis võõrsil Kreeka klubi Iraklisega.

Kodumeeskond haaras poolajapausiks 19-punktilise eduseisu (44:25) ja kuigi TalTech võitis kaks viimast veerandaega, siis tuli neil ikkagi vastu võtta kindel kaotus numbritega 63:76 (15:24, 10:20, 20:18, 18:14).

Võitjate mäng toetus Justin Edler Davisele, kelle arvele kogunes 18 punkti ja kuus lauapalli. TalTechi resultatiivseimad olid Taavi Jurkatamm 13, Ran Andre Pehka 12 ja Tormi Niits 10 punktiga.

Kuna kaheksandikfinaalis selgusid edasipääsejad ühe mänguga, siis sai eurohooaeg TalTechi jaoks läbi. Iraklise järgmises vastaseks on Varssavi Dziki, kes alistas lätlaste Valmiera 97:84. Baltimaade au kaitseb ainsana veerandfinaalis Riia Zelli, kes sai 101:94 jagu Islandi klubist Tindastoll.

Toimetaja: Henrik Laever

