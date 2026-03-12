Canadiens astus ida tippudele sammukese lähemale

Äsjasel taliolümpial Slovakkia koondise neljandale kohale vedanud Juraj Slafkovsky viis Canadiensi avaperioodil Ottawa Senatorsi vastu juhtima, kuid peagi vastas kahe väravaga Drake Batherson.

Teise perioodi lõpus viigistas seisu liiga ainus prantslane Alexandre Texier ning viimasel perioodil viskas Canadiensi kolmanda ja ühtlasi võiduvärava Ivan Demidov. 20-aastane Demidov ületas käimasoleval hooajal teise kollanokana 50 resultatiivsuspunkti piiri (14+37), esimesena sai sellega hakkama Anaheim Ducksi ründaja Beckett Sennecke (20+31).

Noorele tuumikule toetuv Canadiens on viimasest 12 mängust võitnud kaheksa. Läinudöise mänguga tõusti idakonverentsis võrdsetele punktidele (82) kolmandat kohta hoidva Tampa Bay Lightninguga. Esikohal olev Carolina Hurricanes jääb kuue ja üle mitmete aastate kõrgesse mängu tõusnud Buffalo Sabres nelja punkti kaugusele.

Teises kolmapäeval toimunud mängus sai Philadelphia Flyers kodujääl 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) jagu Washington Capitalsist. Owen Tippett viskas võitjate kasuks ühe värava ja andis ühe väravasöödu ning Noah Cates tegi eeltöö kahele tabamusele. Flyers paikneb idas 11. ja Capitals 12. kohal, mõlemal on kirjas 71 punkti.