X!

Canadiens astus ida tippudele sammukese lähemale

Jäähoki
Montreal Canadiensi mängijad.
Montreal Canadiensi mängijad. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Montreal Canadiens teenis jäähokiliigas NHL kolmanda järjestikuse võidu.

Äsjasel taliolümpial Slovakkia koondise neljandale kohale vedanud Juraj Slafkovsky viis Canadiensi avaperioodil Ottawa Senatorsi vastu juhtima, kuid peagi vastas kahe väravaga Drake Batherson.

Teise perioodi lõpus viigistas seisu liiga ainus prantslane Alexandre Texier ning viimasel perioodil viskas Canadiensi kolmanda ja ühtlasi võiduvärava Ivan Demidov. 20-aastane Demidov ületas käimasoleval hooajal teise kollanokana 50 resultatiivsuspunkti piiri (14+37), esimesena sai sellega hakkama Anaheim Ducksi ründaja Beckett Sennecke (20+31).

Noorele tuumikule toetuv Canadiens on viimasest 12 mängust võitnud kaheksa. Läinudöise mänguga tõusti idakonverentsis võrdsetele punktidele (82) kolmandat kohta hoidva Tampa Bay Lightninguga. Esikohal olev Carolina Hurricanes jääb kuue ja üle mitmete aastate kõrgesse mängu tõusnud Buffalo Sabres nelja punkti kaugusele.

Teises kolmapäeval toimunud mängus sai Philadelphia Flyers kodujääl 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) jagu Washington Capitalsist. Owen Tippett viskas võitjate kasuks ühe värava ja andis ühe väravasöödu ning Noah Cates tegi eeltöö kahele tabamusele. Flyers paikneb idas 11. ja Capitals 12. kohal, mõlemal on kirjas 71 punkti.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jäähokiuudised

13:47

Canadiens astus ida tippudele sammukese lähemale

11.03

HC Panter lõpetas põhiturniiri ja alustab veerandfinaalidega

11.03

Jõhvi jalgpallimuuseum algatas kampaania Tõnu Eaposti monumendi rajamiseks

11.03

Buffalo vägev võiduseeria sai jätku, Colorado oma sai läbi

10.03

Eesti jäähokikoondis osaleb uue 3x3 sarja esimesel etapil

09.03

Entusiastlikele Eesti hokinaistele valmistab muret jääaegade vähesus

08.03

Galerii | Narvat lahutab hokifinaalist vaid üks võit

08.03

Kutšerov kogus kuuendat korda vähemalt 100 resultatiivsuspunkti

07.03

Koitmaa: kui poleks selle tiimiga võitnud, oleks pidanud peeglisse vaatama

07.03

Galeriid | Hoki poolfinaalide avamängud võitsid kodumeeskonnad

06.03

Galeriid | Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

06.03

Rooba väravast võiduks ei piisanud

06.03

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

04.03

Galeriid | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

16:57

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud

16:22

Eesti tippujujad alustavad hooaega rahvusvahelistel välisvõistlustel

15:45

VAATA OTSE | Laskesuusapidu Otepääl algab meeste sprindiga Uuendatud

15:43

Flora ja Sporting avavad naiste jalgpallihooaja superkarikamänguga

15:03

Eesti lestaujujad teenisid MK-etapil 26 medalit

14:29

TalTech/Alexela eurohooaeg lõppes Kreekas

13:13

Otepääl saab kohtuda Eesti laskesuusatamise suurkujudega

12:43

Kawhi Leonard ladus Timberwolvesi korvi palle täis

12:11

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

11:21

Hästi alustanud Djokovic kaotas Indian Wellsis tiitlikaitsjale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo