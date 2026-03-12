X!

Jürgenson ja Virves näitasid Keenia ralli soojendusel head minekut

Autoralli
Romet Jürgenson - Siim Oja
Romet Jürgenson - Siim Oja Autor/allikas: M-Sport Media
Autoralli

Autoralli MM-etapil Keenias sõideti neljapäeva hommikul testikatse, kus oli absoluutarvestuses kiireim Thierry Neuville (Hyundai). Romet Jürgenson ja Robert Virves mahtusid WRC2 arvestuses esiviisikusse.

Neuville läbis 6,31 km pikkuse soojenduse parimal katsel ajaga 4.33,1 ja edestas teise koha saavutanud Oliver Solbergi (Toyota) 1,8 sekundiga. Solbergi järel hõivasid kolm järgmist kohta tema tiimikaaslased Sami Pajari (+2,2), Elfyn Evans (+2,4) ja Sebastien Ogier (+2,6).

"Mitte kellelgi ei ole aimu, milliseks võib siin paremusjärjestus kujuneda. Loodetavasti aitavad meie varasemad kogemused leida õiget rütmi. Kindlasti ei saa lihtne olema," rääkis Neuville avakatse järel.

"Tundub keerulisem kui kunagi varem," tõdes valitsev maailmameister Ogier. "Vihma on kõvasti sadanud, seega mõnedel lõikudel tuleb eriti palju pingutada. Usutavasti on kõigi peamine eesmärk vältida probleeme."

WRC2-s näitas kiireimat minekut Andreas Mikkelsen (Škoda; 4.53,9), kellele kaotas vaid 0,6 sekundiga Romet Jürgenson (Ford). Virves sai selles klassis kirja paremuselt viienda aja (Škoda; +7,5). Absoluutarvestuses said eestlased vastavalt 12. ja 15. koha.

Neljapäeval sõidetakse kaks kiiruskatset, millest esimene (Camp Moran 1; 24,35 km) algab kell 15.05.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

