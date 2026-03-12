Jürgenson ja Virves näitasid Keenia ralli soojendusel head minekut

Autoralli MM-etapil Keenias sõideti neljapäeva hommikul testikatse, kus oli absoluutarvestuses kiireim Thierry Neuville (Hyundai). Romet Jürgenson ja Robert Virves mahtusid WRC2 arvestuses esiviisikusse.

Neuville läbis 6,31 km pikkuse soojenduse parimal katsel ajaga 4.33,1 ja edestas teise koha saavutanud Oliver Solbergi (Toyota) 1,8 sekundiga. Solbergi järel hõivasid kolm järgmist kohta tema tiimikaaslased Sami Pajari (+2,2), Elfyn Evans (+2,4) ja Sebastien Ogier (+2,6).

"Mitte kellelgi ei ole aimu, milliseks võib siin paremusjärjestus kujuneda. Loodetavasti aitavad meie varasemad kogemused leida õiget rütmi. Kindlasti ei saa lihtne olema," rääkis Neuville avakatse järel.

"Tundub keerulisem kui kunagi varem," tõdes valitsev maailmameister Ogier. "Vihma on kõvasti sadanud, seega mõnedel lõikudel tuleb eriti palju pingutada. Usutavasti on kõigi peamine eesmärk vältida probleeme."

WRC2-s näitas kiireimat minekut Andreas Mikkelsen (Škoda; 4.53,9), kellele kaotas vaid 0,6 sekundiga Romet Jürgenson (Ford). Virves sai selles klassis kirja paremuselt viienda aja (Škoda; +7,5). Absoluutarvestuses said eestlased vastavalt 12. ja 15. koha.

Neljapäeval sõidetakse kaks kiiruskatset, millest esimene (Camp Moran 1; 24,35 km) algab kell 15.05.