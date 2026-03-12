VAATA OTSE | Laskesuusapidu Otepääl algab meeste sprindiga

Täna kell 16.00 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapilt Otepääl, kus on esimese alana kavas meeste 10 km sprint. Võistlust kommenteerivad Ivar Lepik ja Margus Ader, stuudiot juhib Tarmo Tiisler.

Tänase võistluse stardinimekirjas on 105 meest ja nende seas ka neli eestlast: Kristo Siimer (stardinumber 7), Rene Zahkna (51), Mark-Markos Kehva (69) ja Jakob Kulbin (91).

Otepääl stardib MK-sarja üldliidrina prantslane Eric Perrot, kellel on koos 999 punkti. Tema lähimateks konkurentideks on rootslane Sebastian Samuelsson (723) ja norralane Johan-Olav Botn (707).

Neli aastat tagasi esmakordselt Otepääl toimunud MK-etapil moodustasid sprindis esikolmiku Quentin Fillon Maillet, Sturla Holm Lägreid ja Benedikt Doll.