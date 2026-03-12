X!

Kehra säilitas kolmanda koha lootuse, Serviti ja Tapa võtsid võidupunktid

Käsipall
Vaatamata tugevale vastupanule ei suutnud Viljandi (kollases) kaitse Kehrat ja David Mamporiat (sinises) pidurdada.
Käsipall

Kolmapäeval jätkus Eesti meeste käsipalli meistriliiga kolme kohtumisega, kui Mistra võõrustas liidrite lahingus Põlva Servitit, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper üritas Viljandi HC vastu kolmandale positsioonile lähemale ronida ning HC Viimsi/Alexela püüdis esimesi võidupunkte SK Tapa/Team Kaitseväe vastu.

Viljandi ja Kehra vahelise kohtumise alguses olid juhtohjad pigem külaliste käes. Seitsmendal minutil viis Sten Maasalu Viljandi 5:2 ette ning 13 minutit hiljem kasvatas Hendrik Koks eduseisu 10:7 peale. Kehra jõudis korra Sigmar Seermanni tabamuse järel ka viigini, kuid poolaja lõpus 5:0 spurdi teinud viljandlased läksid vaheajale 15:10 eduseisus.

Teine periood oli aga peegelpilt esimese lõpule, kui kehrakad viskasid viis vastuseta väravat ja viigistasid seisu. Seejärel suutis Viljandi 19:16 ette asuda, kuid võõrustajad ei olnud veel viimast sõna öelnud. Tom-Simion Treimani väravast asuti 22:20 ette ning nappi edu suudeti lõpuni hoida ja võideti kohtumine 23:22.

"Äge mäng oli täna," kommenteeris Kehra poolelt resultatiivseimana kuus väravat kirja saanud David Mamporia. "Play-off'i hõngu oli õhus küll. Mõlemalt poolt olid häälekad fännid kohal ning võitlust oli platsil kõvasti."

"Emotsioon on nukker," jätkas Simon Drõgin, kes sai Viljandi kasuks kirja üheksa väravat. Ta vihjas võimalusele, et mängus võis olla meistriliiga kolmanda koha saatus ja võimalus Servitit poolfinaalis vältida. "Nii meie kui vastased teadsime, kui tähtis see kohtumine on. Alustasime hästi, aga teisel poolajal läks jälle kõik halvasti. Eks sinna ta jäi. Selg on nüüd vastu seina."

Serviti ja SK Tapa said võidupunktid kirja

Valitsev meister Serviti tegi Mistra vastu sotid kiiresti selgeks. 13. minutil juhiti Hendrik Varuli tabamuse järel 9:5, poolajaks 19:10 ning lõpuks kindlustati endale võit tulemusega 33:24. Varul oli Serviti resultatiivseim kaheksa väravaga, Serhii Orlovskyi vedas Mistrat kuue tabamusega.

Viimsi ja SK Tapa esimene poolaeg möödus võrdsete lahingus, kus külalised suutsid napi 14:13 edu võtta. Teise perioodi keskpaigaks asus Viimsi ette 22:18, kuid Tapa tegi võimsa lõpuspurdi, kui hoidis vastased viimased kaheksa minutit nulli peal ning võttis võõrsilt väärtuslikud punktid lõppseisuga 27:25.

Meistriliiga läheb nüüd koondisepausile ning järgmised kohtumised peetakse aprilli alguses. Meeste rahvuskoondis kohtub 21. märtsil Kalevi Spordihoones Euroopa meistrivõistluste valikmängus Küprosega.

Tabeliseis: 1. Serviti 35 punkti, 2. Mistra 25 p, 3. Viljandi 19 p, 4. Kehra 16 p, 5. Tapa 11 p, 6. Viimsi 2 p.

Toimetaja: Henrik Laever

