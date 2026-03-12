Vaaksi punktirekord vedas Providence'i võiduni

Korvpallur Stefan Vaaks püstitas kolmapäeval oma NCAA-karjääri punktirekordi ja vedas Providence'i kahe kaotuse järel taas võiduni.

Providence alustas Big East konverentsi play-off mänge võõrsil Butleri ülikooli vastu ja teenis eestlase viskekontserdi abil 91:81 võidu.

Vaaks viskas 40:42 lõppenud avapoolajal 14 punkti ja kogus lõpuks üleplatsimehena 28 punkti, tabades 13 kolmepunktiviskest koguni kaheksa. Lisaks sai ta kirja kolm resultatiivset söötu, ühe lauapalli ja ühe pallikaotuse. Seni oli Vaaksi NCAA-karjääri punktirekordiks 26 silma.

Heas hoos olid ka tiimikaaslased Ryan Mela ja Jaylin Sellers, kes panustasid mõlemad võitu 23 punkti. Butleri edukaim oli Michael Ajayi 21 punkti ja 11 lauapalliga.

Big East'i põhiturniiril üheksandal kohal lõpetanud Providence läheb juba neljapäeval järgmises ringis vastamisi konverentsi esinumbri ja üleriigilises pingereas 13. asetatud St. Johni ülikooliga. Põhiturniiril teenis Providence võõrsil 77:71 võidu St. Johni üle, aga kaotas teise omavahelise kohtumise kodusaalis 69:79.