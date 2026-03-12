X!

Valverde vägiteod olid Man Cityle liiast

Jalgpall
Federico Valverde
Federico Valverde Autor/allikas: SCANPIX / PA
Jalgpall

Madridi Real alistas jalgpalli Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängus kodus Manchester City ootamatult kindlalt 3:0.

Kuigi kohtumise eel peeti paari favoriidiks pigem Inglismaa klubi, siis Reali mängija Federico Valverde karistas neid juba esimesel poolajal kolm korda: 20., 27. ja 42. minutil.

58. minutil oli Vinicius Junior šanss penaltist pealinnaklubi edu veelgi suurendada, kuid Manchester City puuriluku Gianluigi Donnarumma tõrje hoidis skoori külaliste vaatenurgast viisakamana.

Kuigi Manchester City hoidis 60 protsenti ajast palli ja teenis kümme nurgalööki vastase ühe vastu, siis tõelist teravust sündis kodumeeskonna värava all vähe.

Tiitlit kaitsev Pariisi Saint-Germain sai samuti kolmeväravalise võidu Inglismaa klubi üle, alistades kodus Chelsea 5:2 (10. Bradley Barcola, 40. Ousmane Dembele, 74. Vitinha, 86., 90+4. Hvitša Kvaratshelia - 28. Malo Gusto, 57. Enzo Fernandez).

Ainsa Inglismaa klubina pääses kaotusest Arsenal, kes viigistas võõrsil Leverkuseni Bayeriga 1:1. Robert Andrich viis kohe teise poolaja esimesel minutil Saksamaa klubi juhtima, aga Kai Havertz viigistas 89. minutil penaltist.

Järjekordse vaimustava eurosarjamängu pakkus aga Norra üllatusklubi Bodö/Glimt, kes alistas kodus Lissaboni Sportingu 3:0 (32. pen Sondre Brunstad Fet, 45+1. Ole Didrik Blomberg, 71. Kasper Högh).

Kaheksandikfinaalide kordusmängud peetakse 17.-18. märtsil.

Toimetaja: Siim Boikov

