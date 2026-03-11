X!

Kolmeväravalise edu maha mänginud Narva Trans jõudis nelja hulka

Narva JK Trans alistas jalgpalli Tipneri karikavõistlustel Viimsi JK 4:3 ja tagas koha poolfinaalis.

Mäng oli üsna dramaatilise kulgemisega. Ahmad Abdallahi Gero (7. minutil), Mark Maksimkini (33.) ja Yayra Josue Doke (50. penaltist) tabamustest asus Narva kodupubliku ees 3:0 juhtima.

Viimsi suutis aga keerulisest seisust viigini jõuda. Pärast Karl Mägi (52.) ja Oskar Mägi (77.) tabamuseni viigistas koguni kahekandal üleminutil penaltist Markus Vaherna.

Lisaaega siiski ei tulnud, kuna kümnendal üleminutil lõi Cristian Luca Campagna kodumeeskonna võidutabamuse.

Teises kolmapäeval peetud mängus sai Paide Linnameeskonna märksa ühekülgsemalt 6:0 jagu teisest esiliiga tiimist Tallinna Kalevist. Väravatega panustasid Kristofer Piht (21. pen), Momodou Jobarteh (26.), Henrik Ojamaa (42.), Daniel Luts (45+2., 58.) ja Oskar Hõim (57.).

Päev varem toimunud mängudes olid koha nelja seas taganud ka Tallinna FC Flora ja Pärnu JK Vaprus ehk poolfinaalidesse jõudsid üksnes Premium liiga meeskonnad.

Toimetaja: Siim Boikov

