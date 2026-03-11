X!

Ayuso kukkumise ja katkestamise järel rändas liidrisärk Vingegaardi selga

Jalgrattasport
Juan Ayuso
Juan Ayuso Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/PRESSE SPORTS
Jalgrattasport

Prantsusmaal jätkuval Pariis-Nice'i velotuur pakkus ratturitel väga karmi võistluspäeva, mis jättis teiste seas kõrvale ka üldliider Juan Ayuso (Lidl - Trek).

Neljandal etapil (Bourges - Uchon; 195 km) saatis võistlejaid lakkamatu vihm, mis tegi olud keerulisteks mitte ainult neile, vaid ka taustajõududele, sest näiteks televisioonihelikopterid ei saanud seetõttu õhku tõusta.

Umbes 55 kilomeetrit enne lõppu toimus ühel laskumisel kukkumine, kus ohvrite sekka sattus ka Ayuso. Kuigi hispaanlane proovis tagasi ratta selga ronida, jäi ta valudes tee äärde ja katkestas. Ilmselt sai viga tema vasak külg.

Üsna lõpu eel tuli võistlejatel ületada esimese kategooria tõus ja kindla etapivõidu teenis Taani tippmees Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike; 4:16.12), kelelel järgnes kolm Red Bull - Bora - Hansgrohe meest: Daniel Martinez (+0.41), Tim van Dijke (+0.45) ja Mick Van Dijke (+1.42).

Vingegaard kerkis ühtlasi ka velotuuri üldliidriks, Martinez kaotab talle kokkuvõttes 52 sekundiga. 14. kohalt tõusis kolmandaks sakslane Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost), kes jääb Vingegaardist kolme minuti ja 20 sekundi kaugusele.

Tänavusel Pariis-Nice'i velotuuril on kavas kaheksa etappi kogupikkusega pea 1230 kilomeetrit. Mitmepäevasõit kulmineerub pühapäeval Nice'is, millele eelneb laupäeval kõige mägisem etapp.

Toimetaja: Siim Boikov

Ayuso kukkumise ja katkestamise järel rändas liidrisärk Vingegaardi selga

