Mihkels lõpetas Itaalias kümne hulgas

Kolmapäeval selgitati etapivõitja grupifiniši abil, kus parimat jalga näitas taanlane Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM; 5:29.22), kes edestas belglasi Arnaud De Lied (Lotto Intermarche) ja Jasper Philipseni (Alpecin-Premier Tech).

Kõige esimesena proovis seejuures Lidl-Treki võistkonna sõtija Jonathan Milan, kes on varem sellelt velotuurilt teeninud juba neli etapivõitu. Paraku osutus tema rünnak liiga varajases ja itaallane vajus kodupubliku ees seitsmendaks.

Grupi eesotsas lõpetas ka Mihkels. Üheksas koht tähistab tema seni parimat tulemust sellelt velotuurilt, sest kahel esimesel etapil eestlane kõrgesse mängu ei sekkunud. Ühtlasi kogunes tema kontole viis UCI punkti.

Velotuuri üldarvestuses suuri muudatusi ei toimunud: liidrina jätkab mehhiklane Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG), kes edestab nelja sekundiga itaallast Giulio Pellizzarit (Red Bull - Bora - Hansgrohe). Mihkels on 128. (+6.20).

UCI esimese kategooria Türreeni-Aadria velotuur kestab pühapäevani. Kokku on kavas seitse etappi, millest ehk kõige otsustavam on eelviimane, kus tuleb ette võtta ka üks kõrgeima kategooria tõus.