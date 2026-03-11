X!

Iraani spordiminister: me ei osale jalgpalli MM-finaalturniiril

Iraani jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Iraani spordiminister välistas riigi jalgpallikoondise osalemise tänavu suvel peetaval maailmameistrivõistluste finaalturniiril.

Tänavu selgitatakse jalgpalli maailmameister Kanadas, USA-s ja Mehhikos peetaval turniiril, kusjuures finaalturniirile pääsenud Iraan peaks kõik kolm alagrupikohtumist pidama Ameerika Ühendriikide pinnal.

Paar nädalat tagasi korraldas USA aga riigi vastu sõjalise rünnaku, milles hukkus Islamivabariigi juht Ali Khamenei. Sellest on lahvatanud konflikt, mis on hõlmanud kogu Pärsia lahe piirkonda.

"Arvestades, et see korrumpeerunud režiim on mõrvanud meie juhi, ei saa me mingil juhul maailmameistrivõistlustel osaleda," sõnas Iraani spordiminister Ahmad Donyamali kolmapäeval kohalikule riigitelevisioonile.

"Meie lastel ei ole turvalline ja põhimõtteliselt pole tingimusi osalemiseks olemas," jätkas ta. "Arvestades pahatahtlikke tegusid, mida nad on Iraani vastu toime pannud, nad on meile kaheksa-üheksa kuu jooksul peale surunud kaks sõda ning tapnud ja märtriks teinud tuhandeid meie inimesi. Seetõttu ei saa me kindlasti kohal olla."

Aasia tsoonist finaalturniirile kvalifitseerunud Iraan peaks mängima G-alagrupis Belgia, Egiptuse ja Uus-Meremaa. Kolmest mängust kaks leiaks aset Los Angeleses ja üks Seattle'is.

Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) president Gianni Infantino sõnas veidi enne Donyamali sõnavõttu, et kohtus USA presidendi Donald Trumpiga, kes ütles talle, et tervitab Iraani osalemist 2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlustel.

Kui Trump oli varem avaldanud Iraani osalemise suhtes ükskõiksust, siis Infantino teatel oli tal USA presidendiga positiivne vestlus. "Arutelude käigus kordas president Trump, et Iraani meeskond on loomulikult teretulnud Ameerika Ühendriikides toimuval turniiril kaasa lööma," lausus ta.

Toimetaja: Siim Boikov

