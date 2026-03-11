Laskesuusa MK on ühtlasi peaproov järgmise aasta MM-iks

Neljapäeval, 12. märtsil algab Tehvandi Spordikeskuses laskesuusatamise maailmakarikaetapp, mis toob Otepääle teiste seas värsked olümpiavõitjad. Võistlustele on oodata ka rohkelt pealtvaatajaid, mistõttu tasub saabuda varakult.

Kuigi Tehvandi Spordikeskuses on ilm juba kevadine, siis treeningpäevad möödusid edukalt. "Rajad on heas seisus ning need peavad ilusti pühapäevani vastu, sest lund on piisavalt varutud," ütles Otepää maailmakarikaetapi võistluskomitee esimees Hillar Zahkna.

Tänavune maailmakarikaetapp on ka oluline peaproov 2027. aastal peetavate laskesuusatamise maailmameistrivõistluste jaoks. Korraldajad testivad juba sel nädalal mitmeid lahendusi. "Näiteks katsetame seda, kas lisatribüünid on õiges kohas ja piisava suurusega," kirjeldas Zahkna.

Korraldajad ootavad nädalavahetusel Otepääle ligi 15 000 pealtvaatajat ning soovitavad parimate vaatamiskohtade nimel tulla varakult kohale. "Kohapeale tasub tulla mitte ainult võistluste, vaid kogu päeva pärast, sest meelelahutusala pakub tegevusi kogu perele," lausus korralduskomitee esimees Aivar Nigol. "Mida varem saabuda, seda parem on võimalus leida endale meelepärane vaatamiskoht." Pileteid on veel saada nii tribüünidele kui rajale.

Eesti koondislastest võistlevad Otepääl meestest Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin, naistest Regina Ermits, Susan Külm, Tuuli Tomingas ja Johanna Talihärm.

"Varuvõistlejatena on treenerite valikul üles antud äsja juunioride maailmameistrivõistlustelt naasnud Yaroslav Neverov ja Kretel Kaljumäe," lisas Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv.

Laskesuusatamise maailmakarikaetapp peetakse Otepääl 12.-15. märtsini. Nelja võistluspäeva jooksul võisteldakse sprindis, jälitussõidus, segateatesõidus ja paarissegateatesõidus. Lisaks tipptasemel laskesuusatamisele saavad külastajad kogeda mitmekesist kultuuriprogrammi, mis pakub muusikat ja tegevusi kogu perele. Kuni 12-aastastele lastele on sissepääs tasuta.