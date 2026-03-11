X!

Laskesuusa MK on ühtlasi peaproov järgmise aasta MM-iks

Laskesuusatamine
Laskesuusatajad MK-etapi treeningul
Laskesuusatajad MK-etapi treeningul Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Laskesuusatamine

Neljapäeval, 12. märtsil algab Tehvandi Spordikeskuses laskesuusatamise maailmakarikaetapp, mis toob Otepääle teiste seas värsked olümpiavõitjad. Võistlustele on oodata ka rohkelt pealtvaatajaid, mistõttu tasub saabuda varakult.

Kuigi Tehvandi Spordikeskuses on ilm juba kevadine, siis treeningpäevad möödusid edukalt. "Rajad on heas seisus ning need peavad ilusti pühapäevani vastu, sest lund on piisavalt varutud," ütles Otepää maailmakarikaetapi võistluskomitee esimees Hillar Zahkna.

Tänavune maailmakarikaetapp on ka oluline peaproov 2027. aastal peetavate laskesuusatamise maailmameistrivõistluste jaoks. Korraldajad testivad juba sel nädalal mitmeid lahendusi. "Näiteks katsetame seda, kas lisatribüünid on õiges kohas ja piisava suurusega," kirjeldas Zahkna.

Korraldajad ootavad nädalavahetusel Otepääle ligi 15 000 pealtvaatajat ning soovitavad parimate vaatamiskohtade nimel tulla varakult kohale. "Kohapeale tasub tulla mitte ainult võistluste, vaid kogu päeva pärast, sest meelelahutusala pakub tegevusi kogu perele," lausus korralduskomitee esimees Aivar Nigol. "Mida varem saabuda, seda parem on võimalus leida endale meelepärane vaatamiskoht." Pileteid on veel saada nii tribüünidele kui rajale.

Eesti koondislastest võistlevad Otepääl meestest Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin, naistest Regina Ermits, Susan Külm, Tuuli Tomingas ja Johanna Talihärm.

"Varuvõistlejatena on treenerite valikul üles antud äsja juunioride maailmameistrivõistlustelt naasnud Yaroslav Neverov ja Kretel Kaljumäe," lisas Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv.

Laskesuusatamise maailmakarikaetapp peetakse Otepääl 12.-15. märtsini. Nelja võistluspäeva jooksul võisteldakse sprindis, jälitussõidus, segateatesõidus ja paarissegateatesõidus. Lisaks tipptasemel laskesuusatamisele saavad külastajad kogeda mitmekesist kultuuriprogrammi, mis pakub muusikat ja tegevusi kogu perele. Kuni 12-aastastele lastele on sissepääs tasuta.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

laskesuusauudised

16:46

Laskesuusa MK on ühtlasi peaproov järgmise aasta MM-iks

15:02

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

10.03

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

09.03

Kulbin: juunioride medal võib tunduda nagu kohustuslik

09.03

Eesti naisjuuniorid said MM-il 12. koha

08.03

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam

08.03

Rootsi naised võitsid Kontiolahti teatesõidu, Eesti 14.

07.03

Meeste hooaja viimase teatesõidu võitis Norra, Eesti kümnes

07.03

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile

07.03

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile

06.03

Perrot näitas tavadistantsil võimu, Zahkna 28.

06.03

Jakob Kulbin: esimene medal oli suurem üllatus kui teine

06.03

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda

sport.err.ee uudised

17:59

Mihkels lõpetas Itaalias kümne hulgas

17:50

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile Uuendatud

17:03

Iraani spordiminister: me ei osale jalgpalli MM-finaalturniiril

16:46

Laskesuusa MK on ühtlasi peaproov järgmise aasta MM-iks

16:11

Jõhvi jalgpallimuuseum algatas kampaania Tõnu Eaposti monumendi rajamiseks

15:41

Võru Barrus ja Audentes alustavad Eesti meistrivõistluste veerandfinaale

15:02

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

14:26

Buffalo vägev võiduseeria sai jätku, Colorado oma sai läbi

13:51

Roots pääses Sharm El Sheikhis paarismängus veerandfinaali

13:23

Itaaliale kaotanud USA pesapallikoondis peab õnnele lootma

12:49

Sinner pidi kahesetilise võidu jaoks kõvasti vaeva nägema

12:12

Eesti ronija võitis Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise medali

11:40

Kergejõustiku sise-MM-il osaleb neli Eesti sportlast

11:18

Eesti käsipallikoondis valmistub õnnetuse tõttu ära jäänud mänguks

10:43

Poom põhjustas penalti, eestlaste klubi langes karikasarjast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo