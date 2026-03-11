X!

Võru Barrus ja Audentes alustavad Eesti meistrivõistluste veerandfinaale

Võrkpall
Võru Barrus võrkpalliklubi
Võru Barrus võrkpalliklubi Autor/allikas: Reigo Teervalt/Võru Võrkpalliklubi/Facebook
Võrkpall

Neljapäeval tehakse algust võrkpalli meeste Eesti meistrivõistlustega, kui algab veerandfinaalseeria Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Audentes/Solarstone'i vahel.

Eesti meistrivõistluste asetused pandi paika Balti liiga põhiturniiri tulemusena, veerandfinaali mängivad neljanda asetusega meeskond ja viienda asetusega meeskond, ülejäänud alustavad poolfinaalidest.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp andis pärast Balti liiga pronksimängu meeskonnale veidi puhkust. "Puhkasime kaks päeva, mida pole ammu olnud ja nüüd läheme taas play-off'idele vastu. Audentese mänge võib võtta nii ja naa – ühtpidi peaks see olema kohustuslik võit, aga teiselt poolt saab suhtuda nii, et see on hea ettevalmistus võimalikeks poolfinaalideks. Kui suudame korrektselt mängida, siis võiks veerandfinaalseeria olla rütmi hoidmiseks parem, kui lihtsalt treenimine," sõnas Lüütsepp.

"Peamine Audentese vastu minema hea häälestusega ja mitte võtma asju iseenesestmõistetavana, et midagi tuleb niisama kätte. Audentese noored on pikalt mängunäljas olnud ja tulevad hurraaga peale, peame oma kvaliteeti näitama ja usun, et saame oma asjadega hästi hakkama," lisas treener.

Audentes/Solarstone'i peatreener Lauris Iecelnieks tahab näha võitluslikku esitust. "Mõned mängijad on erinevate vigastuste tõttu jätkuvalt eemal, aga üldiselt oleme heas seisus. Poisid on mänginud U-18 ja U-20 mänge nii klubide kui kontrollmänge noortekoondistega ja pikka pausi pole olnud. Läheme Võru vastu iga punkti eest võitlema ja püüame neid mänge nautida ka. Plaan on harrastada sidemängijaga veidi kiiremat mängu," kommenteeris peatreener.

Veerandfinaalseeria võitja läheb vastamisi esinumbri Pärnu VK-ga, teises poolfinaalis kohtuvad Tartu Bigbank ja Selver x TalTech.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

15:41

Võru Barrus ja Audentes alustavad Eesti meistrivõistluste veerandfinaale

08:34

Rae Spordikool jõudis oodatult poolfinaali, edasi ka Viljandi Metall

10.03

Tartu Bigbanki peatreeneriks sai Ojamets, abitreener on Kordas

10.03

Saaremaa jätkas heas hoos, Rumeenias oli eestlastele edukas nädal

09.03

Tartu Bigbank lõpetas mängijate kritiseerimise tõttu peatreeneriga koostöö

09.03

Võrkpalli naiste meistriliigas selgus teine poolfinalist

09.03

Eesti naiste võrkpallikoondise peatreeneriks valiti soomlane

08.03

TÜ/Bigbank pääses Eesti meistrivõistlustel esimesena poolfinaali

07.03

Pärnu VK teenis kümne aasta pikkuse pausi järel taas Balti meistritiitli

07.03

Võru Barrus võitis teist aastat järjest Balti liigas pronksi

05.03

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

05.03

Rikberg pronksimängu eel: võidab see, kes rohkem tahab

03.03

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

03.03

Võrkpallur Oliver Venno lõpetab koondisekarjääri

02.03

Täht tuli Araabia Ühendemiraatides hõbedale, Saaremaalt kümme blokki

videod

sport.err.ee uudised

17:59

Mihkels lõpetas Itaalias kümne hulgas

17:50

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile Uuendatud

17:03

Iraani spordiminister: me ei osale jalgpalli MM-finaalturniiril

16:46

Laskesuusa MK on ühtlasi peaproov järgmise aasta MM-iks

16:11

Jõhvi jalgpallimuuseum algatas kampaania Tõnu Eaposti monumendi rajamiseks

15:41

Võru Barrus ja Audentes alustavad Eesti meistrivõistluste veerandfinaale

15:02

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

14:26

Buffalo vägev võiduseeria sai jätku, Colorado oma sai läbi

13:51

Roots pääses Sharm El Sheikhis paarismängus veerandfinaali

13:23

Itaaliale kaotanud USA pesapallikoondis peab õnnele lootma

12:49

Sinner pidi kahesetilise võidu jaoks kõvasti vaeva nägema

12:12

Eesti ronija võitis Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise medali

11:40

Kergejõustiku sise-MM-il osaleb neli Eesti sportlast

11:18

Eesti käsipallikoondis valmistub õnnetuse tõttu ära jäänud mänguks

10:43

Poom põhjustas penalti, eestlaste klubi langes karikasarjast

loetumad

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

07:53

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

09.03

Kaljulaid kaitses otsust määrata Tõnis Sildarule preemia

10.03

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

11:40

Kergejõustiku sise-MM-il osaleb neli Eesti sportlast

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

15:02

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo