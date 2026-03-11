Võru Barrus ja Audentes alustavad Eesti meistrivõistluste veerandfinaale

Eesti meistrivõistluste asetused pandi paika Balti liiga põhiturniiri tulemusena, veerandfinaali mängivad neljanda asetusega meeskond ja viienda asetusega meeskond, ülejäänud alustavad poolfinaalidest.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp andis pärast Balti liiga pronksimängu meeskonnale veidi puhkust. "Puhkasime kaks päeva, mida pole ammu olnud ja nüüd läheme taas play-off'idele vastu. Audentese mänge võib võtta nii ja naa – ühtpidi peaks see olema kohustuslik võit, aga teiselt poolt saab suhtuda nii, et see on hea ettevalmistus võimalikeks poolfinaalideks. Kui suudame korrektselt mängida, siis võiks veerandfinaalseeria olla rütmi hoidmiseks parem, kui lihtsalt treenimine," sõnas Lüütsepp.

"Peamine Audentese vastu minema hea häälestusega ja mitte võtma asju iseenesestmõistetavana, et midagi tuleb niisama kätte. Audentese noored on pikalt mängunäljas olnud ja tulevad hurraaga peale, peame oma kvaliteeti näitama ja usun, et saame oma asjadega hästi hakkama," lisas treener.

Audentes/Solarstone'i peatreener Lauris Iecelnieks tahab näha võitluslikku esitust. "Mõned mängijad on erinevate vigastuste tõttu jätkuvalt eemal, aga üldiselt oleme heas seisus. Poisid on mänginud U-18 ja U-20 mänge nii klubide kui kontrollmänge noortekoondistega ja pikka pausi pole olnud. Läheme Võru vastu iga punkti eest võitlema ja püüame neid mänge nautida ka. Plaan on harrastada sidemängijaga veidi kiiremat mängu," kommenteeris peatreener.

Veerandfinaalseeria võitja läheb vastamisi esinumbri Pärnu VK-ga, teises poolfinaalis kohtuvad Tartu Bigbank ja Selver x TalTech.