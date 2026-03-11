Buffalo vägev võiduseeria sai jätku, Colorado oma sai läbi

Jäähokiliigas NHL oli öösel vastu kolmapäeva tihe mängupäev. Idas teiseks kerkinud Buffalo Sabres teenis oma kaheksanda järjestikuse võidu, aga läänekonverentsi liider Colorado Avalanche pidi märtsis esimest korda kaotusega leppima.

Eelmise aasta lõpus tiimi juhatuses suuri muudatusi teinud Sabres läks kodus San Jose Sharksi vastu kuue minutiga 2:0 juhtima ning enam edu ei loovutanudki. Kuigi Sharks jõudis 13. minutil taas värava kaugusele, mindi otsustavale perioodile vastu võõrustaja 4:2 eduseisul ja lõpusireeni kõlades jäi tabloole Buffalo 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) võit.

Kanadalane Jack Quinn tegi võidumängus kübaratriki ja lisas veel ühe väravasöödu, kolm resultatiivsuspunkti tõid veel ainult värasööte jaganud Ryan McLeod ja Rasmus Dahlin.

Viimati 2011. aastal Stanley karikaturniiril mänginud Sabres on kerkinud idakonverentsis 86 punktiga teisele kohale ja on võitnud viimased kaheksa kohtumist.

Läänekonverentsi esinumber Colorado Avalanche pidi kodujääl kaotusega leppima. Mäng Edmonton Oilersiga kulges tasavägiselt ning 13 minutit enne mängu lõppu oli seis viigis, aga Oilersi täht Connor McDavid viskas kaks minutit hiljem värava, millega vormistas külalistele 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) võidu.

Colorado oli võitnud oma viimased viis kohtumist, aga jätkab 95 punktiga ikkagi liigatabeli tipus. Teisel kohal on 90 punkti kogunud Dallas Stars, kes alistas Vegas Golden Knightsi 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

Teised tulemused:

Vancouver - Ottawa 0:2

Tampa Bay - Columbus 2:5

NY Rangers - Calgary 4:0

Montreal - Toronto 3:1

Florida - Detroit 4:3

Carolina - Pittsburgh 5:4 (kv)

St. Louis - NY Islanders 3:4 (la)

Boston - LA Kings 2:1 (la)

Minnesota - Utah 5:0

Winnipeg - Anaheim 1:4

Seattle - Nashville 2:4