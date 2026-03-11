Roots pääses Sharm El Sheikhis paarismängus veerandfinaali
Andrea Roots ja tema paariline Yuzuha Negishi (Jaapan) võitsid Sharm El Sheikhi W15 turniiril avaringi kohtumise.
Mäng kolmandana asetatud Nicole Gadient'i (Šveits) ja Madhurima Sawanti vastu kulges pingeliselt ja lõppes tulemusega 6:3, 5:7, 10:8. Teises setis olid Negishi/Roots võidule lähedal, aga nad andsid käest 4:1 edu. Otsustavat tie-break'i alustasid Negishi/Roots hästi ja juhtisid 4:0. Vastased aga viigistasid 4:4 ja esmakordselt läksid ette seisul 8:7. Aga just nüüd kogus Eesti-Jaapani paar end otsustaval hetkel ja nad võitsid kolm viimast punkti, vahendab Tennisnet.ee.
Veerandfinaalis lähevad Negishi/Roots vastamisi Hiina paariga Yiru Chen/Ma Ruoxi.
Üksikmängus ei õnnestunud Rootsil kvalifikatsioonist edasi pääseda. Otsustavas mängus kaotas ta Sara Pantelicile (Belgia) 4:6, 0:6.
Toimetaja: Kristjan Kallaste