Roots pääses Sharm El Sheikhis paarismängus veerandfinaali

Mäng kolmandana asetatud Nicole Gadient'i (Šveits) ja Madhurima Sawanti vastu kulges pingeliselt ja lõppes tulemusega 6:3, 5:7, 10:8. Teises setis olid Negishi/Roots võidule lähedal, aga nad andsid käest 4:1 edu. Otsustavat tie-break'i alustasid Negishi/Roots hästi ja juhtisid 4:0. Vastased aga viigistasid 4:4 ja esmakordselt läksid ette seisul 8:7. Aga just nüüd kogus Eesti-Jaapani paar end otsustaval hetkel ja nad võitsid kolm viimast punkti, vahendab Tennisnet.ee.

Veerandfinaalis lähevad Negishi/Roots vastamisi Hiina paariga Yiru Chen/Ma Ruoxi.

Üksikmängus ei õnnestunud Rootsil kvalifikatsioonist edasi pääseda. Otsustavas mängus kaotas ta Sara Pantelicile (Belgia) 4:6, 0:6.