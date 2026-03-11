X!

Itaaliale kaotanud USA pesapallikoondis peab õnnele lootma

USA pesapallikoondis sai World Baseball Classicul Itaalialt üllatuskaotuse ning peab nüüd edasipääsuks lootma alagrupi viimase mängu peale.

Itaalia koondis läks Texases toimunud kohtumises teise löögivooru järel kolmega juhtima ning lisas neljandas voorus veel kaks jooksu. Kuuendas voorus paisus edu lausa kaheksale jooksule, misjärel said ameeriklased ka puntki kirja. Seitsmendas voorus tõi ameeriklane Pete Crow-Armstrong kodujooksuga veel kaks meest koju ning lõi üheksandas voorus veel ühe kodujooksu, aga sellest ei piisanud ja Itaalia alistas tugeva USA 8:6.

Kolm itaallast lõi pali üle aia: Sam Antonacci ja Jac Caglianone tõid lisaks koju veel kaks jooksjat, Kyle Teel tõi endale lisaks veel ühe jooksja koju. Peamine viskaja oli Michael Lorenzen, kes vahetati välja viiendas voorus.

"See on üks paremaid päevi mu elus," ütles Itaalia juhendaja Francisco Cervelli, kes mängis 13 aastat MLB-s ja tuli New York Yankeesi ridades 2009. aastal MLB meistriks. "Olen oma mängijate üle uhke. Nad on noored, aga mängivad nagu oleks kümme aastat tippliigades olnud. Me teeme seda Itaalia jaoks, kõikide noorte jaoks. Kõik on võimalik!"

World Baseball Classicul pääseb neljast alagrupist edasi kaheksa meeskonda ehk kaks parimat. B-alagrupis on enne grupi viimast mängu esikohal kolm järjestikuse mängu võitnud Itaalia, ameeriklased on kolme võidu ja ühe kaotusega teisel kohal ja edasipääsu jahib veel kahe võidu ja ühe kaotusega Mehhiko.

Edasipääsu kindlustanud Itaalia ja Mehhiko kohtuvad Eesti aja järgi öösel vastu neljapäeva ning ameeriklased vaatavad seda mängu väga pingsalt. Kui Itaalia võidab, liigub USA sõelmängudele, aga kui Mehhiko peaks võitma, on kõigil kolmel tiimil kolm võitu ja üks kaotus. Kui Mehhiko võidab ja skoorib neli või vähem jooksu, pääsevad edasi just nemad.

USA andis Itaalia vastu mitmele tähele, sealhulgas Bryce Harperile ja Alex Bregmanile puhkust.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

MIcrosoft Edge logo