X!

Kergejõustiku sise-MM-il osaleb neli Eesti sportlast

Kergejõustik
Marleen Mülla Tokyo MM-il
Marleen Mülla Tokyo MM-il Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Eesti Kergejõustikuliidu juhatus kinnitas kolmapäeval toimunud koosolekul Eesti koondise eelseisvateks sisemaailmameistrivõistlusteks.

20.-22. märtsil Poolas Torunis toimuvatel võistlustel esindavad Eestit neli sportlast: teivashüppaja Marleen Mülla, tõkkejooksja Kreete Verlin, mitmevõistleja Rasmus Roosleht ja 800 meetri jooksja Uku Renek Kronbergs.

Kronbergs asub starti 20. märtsil, Roosleht on võistlustules 20.-21. märtsil ning Mülla ja Verlin võistlevad 22. märtsil.

Varasemalt olid võistlustel osalemisest loobunud mitmevõistlejad Johannes Erm ning Risto Lillemets, kellel oleks võimalus avanenud tänu Ermi loobumisele. Viimasel hetkel kutse saanud sprinter Ann Marii Kivikas ja tõkkejooksja Anna Maria Millend otsustasid samuti osalemisest loobuda ning keskenduda välihooajaks valmistumisele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

11:40

Kergejõustiku sise-MM-il osaleb neli Eesti sportlast

09.03

Eesti võitis noorte mitmevõistluse Balti võistkondlikud meistrivõistlused

08.03

Kiplimo sai maailmarekordi taas endale, eestlane oli 10 km jooksus teine

08.03

Juba kuues teivashüppaja alistas tänavu kuue meetri piiri

07.03

Lillemets loobus sisekergejõustiku MM-ist

04.03

Johannes Erm loobub sisekergejõustiku MM-ist

03.03

Gedly Tugi alustas hooaega lubava viskega

01.03

Verlin läbis tõkkesprindi taas kaheksast sekundist kiiremini

01.03

Morozov tuli kahe ja poole aasta parima tulemusega konverentsi meistriks

28.02

Treeneriga koostöö lõpetanud Kivikas: hooaeg on olnud keeruline

28.02

VIDEO | Karalis kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teiseks

28.02

Kivikas alistas Võro ja Otti, Bruus kordas hooaja parimat tulemust

28.02

Mülla edukast sisehooajast: rekordit võib veel natukene nihutada

26.02

Spordikohus lühendas Etioopia jooksutähe võistluskeeldu

26.02

Eesti meistrivõistlused toovad areenile kohalikud kergejõustikutipud

23.02

Noored kergejõustiklased püstitasid Balti meistrivõistlustel kaks rekordit

23.02

Nurme hooaja avastardist: hall juuksekarv ei sega kiiresti jooksmast

22.02

Julia Rakitina läbis Soomes ööpäevaga üle 188 kilomeetri

21.02

Mülla lisas Eesti rekordile veel kolm sentimeetrit

20.02

Keely Hodgkinson ületas ligi 24 aastat püsinud maailmarekordi

sport.err.ee uudised

13:51

Roots pääses Sharm El Sheikhis paarismängus veerandfinaali

13:23

Itaaliale kaotanud USA pesapallikoondis peab õnnele lootma

12:49

Sinner pidi kahesetilise võidu jaoks kõvasti vaeva nägema

12:12

Eesti ronija võitis Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise medali

11:40

Kergejõustiku sise-MM-il osaleb neli Eesti sportlast

11:18

Eesti käsipallikoondis valmistub õnnetuse tõttu ära jäänud mänguks

10:43

Poom põhjustas penalti, eestlaste klubi langes karikasarjast

10:05

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond kohtub EM-valiksarjas Hollandiga

09:32

Tottenham jäi Madridis teerulli alla, Liverpool kaotas Galatasarayle

09:00

TÄNA OTSE | Hiina ja Lõuna-Korea selgitavad välja kurlingu paralümpiavõitja

08:34

Rae Spordikool jõudis oodatult poolfinaali, edasi ka Viljandi Metall

07:53

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Suusahüpete Eesti meistrivõistlusi valitses Vagul

10.03

ETV spordisaade, 10. märts

10.03

Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha Uuendatud

10.03

Kalev/Cramo venitas võiduseeria kümnele mängule

10.03

Vaprus jõudis esimest korda Tipneri karikavõistlustel poolfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo