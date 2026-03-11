Kergejõustiku sise-MM-il osaleb neli Eesti sportlast

20.-22. märtsil Poolas Torunis toimuvatel võistlustel esindavad Eestit neli sportlast: teivashüppaja Marleen Mülla, tõkkejooksja Kreete Verlin, mitmevõistleja Rasmus Roosleht ja 800 meetri jooksja Uku Renek Kronbergs.

Kronbergs asub starti 20. märtsil, Roosleht on võistlustules 20.-21. märtsil ning Mülla ja Verlin võistlevad 22. märtsil.

Varasemalt olid võistlustel osalemisest loobunud mitmevõistlejad Johannes Erm ning Risto Lillemets, kellel oleks võimalus avanenud tänu Ermi loobumisele. Viimasel hetkel kutse saanud sprinter Ann Marii Kivikas ja tõkkejooksja Anna Maria Millend otsustasid samuti osalemisest loobuda ning keskenduda välihooajaks valmistumisele.