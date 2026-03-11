X!

Poom põhjustas penalti, eestlaste klubi langes karikasarjast

Jalgpall
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia.
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Slovakkia kõrgliiga "Eesti klubi" ehk Trencin kukkus kodusest karikasarjast kindlalt välja, kaotades võõrsil peetud veerandfinaalis 0:3 Žilinale.

Kolmest Trencini ridadesse kuuluvast Eesti koondislasest ravib Dimitri Jepihhin endiselt vigastust, Kristo Hussar ja Markus Poom kuulusid aga algkoosseisu, vahendab Soccernet.ee.

Mängu saatus otsustati avapoolajal kümmekonna minuti jooksul, sest Žilinal õnnestus skoor avada 20. minutil ning seejärel realiseeriti 27. minutil penalti, mille põhjustas kaaslaste valesöödu järel olukorda päästa üritanud Poom. Vaid kaks minutit hiljem sündis kolmaski tabamus.

Ka teisel poolajal kontrollis mängu kodumeeskond ning Trencin jõudis tabamusele lähedale vaid korra, kui 65. minutil tabati latti. Liigas jätkab Trencin võitlust püsimajäämise nimel, praegu ollakse esimese meeskonnana joone kohal. Seisu on võimalik kõvasti parandada juba pühapäeval, kui vastamisi minnakse punase laterna Skalicaga.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:43

Poom põhjustas penalti, eestlaste klubi langes karikasarjast

09:32

Tottenham jäi Madridis teerulli alla, Liverpool kaotas Galatasarayle

10.03

Vaprus jõudis esimest korda Tipneri karikavõistlustel poolfinaali

10.03

Manchester City ja Liverpool loositi karikasarjas vastamisi

09.03

Tuttav mure jättis Käidi eemale, tiitlit jahtiv Thun naasis võidureele

09.03

Sorga andis debüütmängus väravasöödu, Shein pääses karikasarjas edasi

08.03

Metsa ja Heina koduklubid said punktilisa, aga eestlased ei mänginud

08.03

Saalijalgpalli järelkasvumeistriks tuli Põltsamaa meeskond

08.03

Levadia ja Kalju teenisid hooaja esimeses mängus võidu

08.03

Chelsea nägi esiliigaklubi alistamisega kurja vaeva

sport.err.ee uudised

13:51

Roots pääses Sharm El Sheikhis paarismängus veerandfinaali

13:23

Itaaliale kaotanud USA pesapallikoondis peab õnnele lootma

12:49

Sinner pidi kahesetilise võidu jaoks kõvasti vaeva nägema

12:12

Eesti ronija võitis Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise medali

11:40

Kergejõustiku sise-MM-il osaleb neli Eesti sportlast

11:18

Eesti käsipallikoondis valmistub õnnetuse tõttu ära jäänud mänguks

10:43

Poom põhjustas penalti, eestlaste klubi langes karikasarjast

10:05

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond kohtub EM-valiksarjas Hollandiga

09:32

Tottenham jäi Madridis teerulli alla, Liverpool kaotas Galatasarayle

09:00

TÄNA OTSE | Hiina ja Lõuna-Korea selgitavad välja kurlingu paralümpiavõitja

08:34

Rae Spordikool jõudis oodatult poolfinaali, edasi ka Viljandi Metall

07:53

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Suusahüpete Eesti meistrivõistlusi valitses Vagul

10.03

ETV spordisaade, 10. märts

10.03

Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha Uuendatud

10.03

Kalev/Cramo venitas võiduseeria kümnele mängule

10.03

Vaprus jõudis esimest korda Tipneri karikavõistlustel poolfinaali

loetumad

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

07:53

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

09.03

Kaljulaid kaitses otsust määrata Tõnis Sildarule preemia

10.03

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

10.03

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

10.03

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust Uuendatud

10.03

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo