Poom põhjustas penalti, eestlaste klubi langes karikasarjast

Kolmest Trencini ridadesse kuuluvast Eesti koondislasest ravib Dimitri Jepihhin endiselt vigastust, Kristo Hussar ja Markus Poom kuulusid aga algkoosseisu, vahendab Soccernet.ee.

Mängu saatus otsustati avapoolajal kümmekonna minuti jooksul, sest Žilinal õnnestus skoor avada 20. minutil ning seejärel realiseeriti 27. minutil penalti, mille põhjustas kaaslaste valesöödu järel olukorda päästa üritanud Poom. Vaid kaks minutit hiljem sündis kolmaski tabamus.

Ka teisel poolajal kontrollis mängu kodumeeskond ning Trencin jõudis tabamusele lähedale vaid korra, kui 65. minutil tabati latti. Liigas jätkab Trencin võitlust püsimajäämise nimel, praegu ollakse esimese meeskonnana joone kohal. Seisu on võimalik kõvasti parandada juba pühapäeval, kui vastamisi minnakse punase laterna Skalicaga.

