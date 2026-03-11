VAATA OTSE | Eesti korvpallinaiskond kohtub EM-valiksarjas Hollandiga

X!

Eesti naiste korvpallikoondis jätkab kolmapäeval Euroopa meistrivõistluste valiksarja, kui kohtub Almeres Hollandiga. ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.20, kommenteerivad Anu Säärits ja Janne Schasmin.

Eesti naiskond alustas valiksarja mullu novembris, kuid pidi tunnistama Hollandi, Sloveenia ja Läti paremust. Nüüd on uus võimalus ja mängujuht Anna Gret Asi ütles ERR-ile, et loodab koondiselt näha tarka, võistluslikku ja hingestatud mängu.

"Võidujutust oleme kahjuks natukene kaugel selles grupis, aga see, mida me siin kodus Sloveenia vastu näitasime, et sellist mängu võiksime nüüd kõik kolm tükki teha selles aknas," sõnas mängujuht.

Eesti naiskond on nädala algusest koos treeninud ning koosseisu moodustavad Euroopa liigades mängivad naised ja kodus harjutavad noored. USA-s õppivatest mängijatest lendas koondisele appi Keandra Koorits. "Tuumik on ikkagi sama, meie poolt on liitunud mõned noormängijad ja üks mängija on lendamas siia poole, et praegu on Gröönimaa kohal ja kui sealt edasi pääseb, siis on meil siin õhtuks trennis," ütles peatreener Toomas Annuk esmaspäeval ERR-ile.

Peatreener loodab, et võõrsil mängitakse võitluslikult, et vahe tugevate vastastega oleks novembri mängudega võrreldes väiksem. "Punkt punktilt ikkagi lähemale jõuda, see on esmane eesmärk. Sellist positiivset energiat, võitluslikkust hoida ja numbriliselt loomulikult, nagu ütlesin, et lähemale saada vastastele."

Nii Läti, Holland kui ka Sloveenia kogusid esimese kolme mänguga kaks võitu ja kolm kaotust. Alagrupi kaks parimat liiguvad edasi teise ringi, lisaks saavad edasi seitsme alagrupi kolm parimat kolmanda koha saajat.

