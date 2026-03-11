Tottenham jäi Madridis teerulli alla, Liverpool kaotas Galatasarayle

Jalgpalli Meistrite liigas tehti teisipäeva õhtul algust kaheksandikfinaalidega, avakohtumises teenisid võidu Müncheni Bayern, Madridi Atletico ja Istanbuli Galatasary ning Newcastle ja Barcelona mängisid viiki.

Bayern teenis koheselt peaaegu et kindlustava võidu, kui alistas võõrsil Atalanta lausa 6:1. Poolajapausile läks Saksamaa klubi 3:0 eduseisul (12. Stanisic, 22. Olise, 25. Gnabry) ning 67. minutiks paisus edu kuuele väravale (52. Jackson, 64. Olise, 67. Musiala), kuid võõrustaja sai kolmandal üleminutil auvärava kirja (90+3. Pasalic). Bayern läheb korduskohtumisele vastu 6:1 eduga.

Äsja peatreenerit vahetanud Tottenham Hotspur sai laastava kaotuse, kui Atletico läks kodupubliku ees 22. minutiks juhtima 4:0 ja riietusruumi 4:1 eduga. Teisel poolajal lõid mõlemad klubid veel ühe värava ning Atletico alustas kaheksandikfinaali vägeva 5:2 võiduga (6. Llorente, 14. Griezmann, 15. Alvarez, 22. Le Normand, 55. Alvarez - 26. Porro, 76. Solanke).

Tottenham lõpetas 11. veebruaril koostöö hooaja algusest peatreeneriks saanud Thomas Frankiga ning palkas juhendajaks Igor Tudori, kes on oma esimesed neli mängu kaotanud. Atletico vastu vahetas ta juba 17. minutil välja väravavaht Antonin Kinsky, kes oli selleks ajaks lubanud seljataha juba kolm palli.

Võõrsil pidi kaotusega leppima Liverpool, kes jäi Galatasaray vastu seitsmendal minutil kaotusseisu ja sellest välja tulla ei suutnudki. 73. minutil paistis, et Ibrahima Konate lõi viigivärava, aga VAR-iga konsulteerimise järel määrati olukorras käsipall ja Liverpool pidi leppima 0:1 kaotusega.

Newcastle United oli lähedal Barcelona alistamisele, kui suutis võimsa Hispaania klubi rünnakut kantseldada ning 86. minutil kodupubliku ees Harvey Barnesi väravast juhtima minna. Lisaminutitel määrati siiski külalistele penalti, mille realiseeris ei keegi muu kui Lamine Yamal, vormistades sellega 1:1 viigi.

Ülejäänud kaheksandikfinaalidega alustatakse kolmapäeva õhtul, omavahel lähevad vastamisi Leverkuseni Bayer ja Londoni Arsenal, Bodö/Glimt ja Sporting Lissabon, Pariisi Saint-Germain ja Londoni Chelsea ning Madridi Real ja Manchester City.

Korduskohtumised toimuvad 17. ja 18. märtsil.