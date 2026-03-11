X!

TÄNA OTSE | Hiina ja Lõuna-Korea selgitavad välja kurlingu paralümpiavõitja

Parasport
Parasport

Kolmapäeval saab lõpu Milano Cortina paralümpiamängude segapaari ratastoolikurlingu turniir, kui finaalis lähevad vastamisi Hiina ja Lõuna-Korea esindused. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.30, kommenteerivad Aet Süvari ja Karl Kukner.

Põhiturniiril seitsmest kohtumisest esimesed kuus võitnud Hiina läks poolfinaalis vastamisi Läti esindusega ning teenis kindla 8:3 võiduga finaalikoha. Lõuna-Korea kaotas põhiturniiril kolm kohtumist, seejuures tunnistati ka hiinlaste paremust tulemusega 6:10. Kolmandana pääseti siiski poolfinaali, kus alistati USA 6:3.

Tegemist on 2024. aasta maailmameistrivõistluste korduskohtumisega, aga Lõuna-Korea paar on vahetunud: ka Milano Cortina paralümpial Hiinat esindavad Wang Meng ja Yang Jinqiao mängisid toona Cho Mink-yong ja Jeong Tae-yeongiga, aga paralümpial mängivad Lõuna-Korea eest Baek Hye-jin ja Lee Yong-suk.

Pronksimäng toimub finaaliga paralleelselt.

Toimetaja: ERR Sport

