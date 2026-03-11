X!

Rae Spordikool jõudis oodatult poolfinaali, edasi ka Viljandi Metall

Võrkpall
Rae Spordikool/Viaston
Rae Spordikool/Viaston Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Naiste võrkpalli Eesti meistrivõistlustel jõudis oodatult nelja parema hulka kahel korral TBD Pharmatech/Kastrest parem olnud Rae Spordikool/VIASTON, edasi pääses ka mõlemas mängus Viimsi/Tallinna Ülikooli võitnud Viljandi Metall.

Sarnaselt veerandfinaalseeria avamängule ei suutnud TBD Pharmatech/Kastre geimivõiduni jõuda ja nii üllatust serveerida ka kahe võiduni peetud seeria korduskohtumises, kui favoriidilt saadi 0:3 (14:25, 11:25, 13:25) kaotus, vahendab Volley.ee.

Rünnakul 53-protsendilist efektiivsust näidanud Silvia Pertens realiseeris kümme tõstet ja lisas võõrsil mänginud Rae naiskonna edusse ühe servipunkti. Mia Marta Kersa aitas põhiturniiril esimeseks tulnud võitjaid samuti 11 ja Kristel Allorg üheksa punktiga. Lisette Pihor tõi kaotajatele kaheksa punkti.

Rae võidu võtmeks kujunes rünnak, kui punktiks löödi enam kui pooled ehk 54 protsenti sooritustest. Põhiturniiri kaheksanda TBD Pharmatech/Kastre sama näitaja oli 30 protsenti. Blokipunkte märgiti Tartu võistkonna arvele üks, Rae naiskond kogus blokis kuus punkti.

Veerandfinaalseeria võõrsil 3:0 võiduga avanud Viljandi Metall jäi tänases kodusaalis peetud mängus Viimsi/Tallinna Ülikooli vastu geimidega 0:1 ja 1:2 kaotusseisu, kuid võttis viiendas geimis 15:13 ja kokkuvõttes 3:2 (15:25, 25:18, 18:25, 26:24, 15:13) võidu.

Erle Püvi tõi võitjatele 17, Sonja Siimson 16, Ragne Dimitrijev 14 ja Kaisa Rei 11 punkti. Ave Kuusk kogus kaotajate ridades 24 punkti, näidates ka vastasseisu parimat kasutegurit +16. Sandra Lepp assiteeris 16, Kätriin Põld 15, Raili Hunt 13 ja parimana viis blokipunkti kogunud Simona Sova kümne punktiga.

Viimsi/Tallinna Ülikool oli edukam nii blokis kui rünnakul, kui blokis saavutati 14 punkti ja rünnakul näidati 38-protsendilist efektiivsust. Viljandlannad teenisid blokis kuus punkti, rünnakul oli efektiivsusnäitaja 31 protsenti.

Poolfinaalis läheb põhiturniiril viiendaks tulnud Viljandi Metall kokku Rae Spordikool/VIASTON-iga, teise finalisti selgitavad Tartu Ülikool/Bigbank ja TalTech/Nordaid.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

