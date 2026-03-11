VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

28-aastane Adebayo alustas mängu tulikuuma viskekäega ja oli esimese veerandi lõpuks visanud 31 punkti, kogudes poolajapausiks karjääri punktirekordit tähistavad 43 silma. Kolmandal veerandil lisandus 19 ja otsustaval veerandil viskas Adebayo veel 21, kogudes mängu lõpuks uskumatud 83 punkti.

Adebayo kerkis sellega NBA ajaloolises edetabelis teiseks, temast rohkem on ühes mängus punkte visanud vaid legendaarne Wilt Chamberlain, kes skooris 1962. aasta märtsis Philadelphia Warriorsi 100 punkti. Adebayo seljataha jääb ka Kobe Bryanti 81-punktiline esitus 2006. aasta jaanuaris.

"Wilt, mina ja Kobe. Kõlab päris pööraselt," ütles Adebayo.

Kodupubliku ees mänginud Heat ei jäänud kordagi kaotusseisu ning võitis kohtumise tulemusega 150:129 (40:29, 36:33, 37:35, 37:32). Heat juhtis kolmandal veerandil korra 27 punktiga, aga Wizards suutis selle otsustavaks veerandiks 16 punkti peale lihvida.

Adebayo tegi väljakult 43 viset, tabades neist 20. Kaugviskejoone tagant saatis ta teele 22 palli, korvirõnga läbis seitse. Ühtlasi sai ta oma nimele ka ühe mängu rekordi vabavisetes: Wizards saatis pidurdamatu keskmängija joonele 43 korda, Adebayo tabas 36 korda. Lisaks jäi ta arvele üheksa lauapalli, kolm korvisöötu, kaks vaheltlõiget ja viis lauapalli.

"Proovisin lihtsalt rahulik olla, keskenduda ja mõista, et midagi erilist võib juhtuda. Aga ma ei arvanud, et 83 viskan!" rääkis kahekordne olümpiavõitja. "See on sürreaalne hetk. Sain seda teha koduväljakul, oma ema ees, oma inimeste ees, kodufännide ees. Seda õhtut mälestatakse igavesti."

Mängu lõpus tegid Heati mängijad külalistele juba tahtlikult vigu, et pall uuesti Adebayole toimetada. "Kui ta 50 punktini jõudis, siis mõtlesime kõik, et äkki tuleb 60 ära," ütles Miami peatreener Erik Spoelstra. "Aga ta ei lõpetanud 60 punkti juures, et siis võib juba 70 sihtida. Sel hetkel ei tulnud mõttessegi teda pingile tuua."

Teised tulemused:

Philadelphia - Memphis 139:129

Brooklyn - Detroit 100:138

Atlanta - Dallas 124:112

San Antonio - Boston 125:116

Milwaukee - Phoenix 114:129

Houston - Toronto 113:99

Sacramento - Indiana 114:109

Portland - Charlotte 101:103

Golden State - Chicago 124:130 (la)

LA Lakers - Minnesota 120:106