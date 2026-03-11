X!

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

Korvpall
Korvpall

Korvpalliliigas NBA toimus öösel vastu kolmapäeva ajalooline viskekontsert, kui Miami Heati tähtmängija Bam Adebayo kogus Washington Wizardsi vastu 83 punkti. Ainult Wilt Chamberlain on ühes mängus rohkem punkte visanud.

28-aastane Adebayo alustas mängu tulikuuma viskekäega ja oli esimese veerandi lõpuks visanud 31 punkti, kogudes poolajapausiks karjääri punktirekordit tähistavad 43 silma. Kolmandal veerandil lisandus 19 ja otsustaval veerandil viskas Adebayo veel 21, kogudes mängu lõpuks uskumatud 83 punkti.

Adebayo kerkis sellega NBA ajaloolises edetabelis teiseks, temast rohkem on ühes mängus punkte visanud vaid legendaarne Wilt Chamberlain, kes skooris 1962. aasta märtsis Philadelphia Warriorsi 100 punkti. Adebayo seljataha jääb ka Kobe Bryanti 81-punktiline esitus 2006. aasta jaanuaris.

"Wilt, mina ja Kobe. Kõlab päris pööraselt," ütles Adebayo.

Kodupubliku ees mänginud Heat ei jäänud kordagi kaotusseisu ning võitis kohtumise tulemusega 150:129 (40:29, 36:33, 37:35, 37:32). Heat juhtis kolmandal veerandil korra 27 punktiga, aga Wizards suutis selle otsustavaks veerandiks 16 punkti peale lihvida.

Adebayo tegi väljakult 43 viset, tabades neist 20. Kaugviskejoone tagant saatis ta teele 22 palli, korvirõnga läbis seitse. Ühtlasi sai ta oma nimele ka ühe mängu rekordi vabavisetes: Wizards saatis pidurdamatu keskmängija joonele 43 korda, Adebayo tabas 36 korda. Lisaks jäi ta arvele üheksa lauapalli, kolm korvisöötu, kaks vaheltlõiget ja viis lauapalli.

"Proovisin lihtsalt rahulik olla, keskenduda ja mõista, et midagi erilist võib juhtuda. Aga ma ei arvanud, et 83 viskan!" rääkis kahekordne olümpiavõitja. "See on sürreaalne hetk. Sain seda teha koduväljakul, oma ema ees, oma inimeste ees, kodufännide ees. Seda õhtut mälestatakse igavesti."

Mängu lõpus tegid Heati mängijad külalistele juba tahtlikult vigu, et pall uuesti Adebayole toimetada. "Kui ta 50 punktini jõudis, siis mõtlesime kõik, et äkki tuleb 60 ära," ütles Miami peatreener Erik Spoelstra. "Aga ta ei lõpetanud 60 punkti juures, et siis võib juba 70 sihtida. Sel hetkel ei tulnud mõttessegi teda pingile tuua."

Teised tulemused:

Philadelphia - Memphis 139:129
Brooklyn - Detroit 100:138
Atlanta - Dallas 124:112
San Antonio - Boston 125:116
Milwaukee - Phoenix 114:129
Houston - Toronto 113:99
Sacramento - Indiana 114:109
Portland - Charlotte 101:103
Golden State - Chicago 124:130 (la)
LA Lakers - Minnesota 120:106

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

10:05

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond kohtub EM-valiksarjas Hollandiga

07:53

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha Uuendatud

10.03

Kalev/Cramo venitas võiduseeria kümnele mängule

10.03

NBA klubi pidi loobuma koostööprojektist stripiklubiga

10.03

Adleri järjekordne hiilgemäng ei päästnud Boston Universityt

10.03

Gilgeous-Alexanderi kolmene tõi Thunderile koduväljakul Nuggetsi üle võidu

09.03

Eesti korvpallinaised valmistuvad koondisemängudeks

09.03

Kalev/Cramo lõi käed 18-aastase lätlasega

09.03

Riismaa sai Itaalias võidulisa, Kirvese ja Jõesaare klubid kaotasid Euroliiga tiimidele

09.03

35 punkti visanud Doncic aitas Lakersi võidule Knicksi üle

08.03

Kalev/Cramo alistas play-off'i meeskondade heitluses TalTechi

08.03

Üleplatsimees Drell kordas Hispaania kõrgliiga rekordit

videod

sport.err.ee uudised

10:05

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond kohtub EM-valiksarjas Hollandiga

09:32

Tottenham jäi Madridis teerulli alla, Liverpool kaotas Galatasarayle

09:00

TÄNA OTSE | Hiina ja Lõuna-Korea selgitavad välja kurlingu paralümpiavõitja

08:34

Rae Spordikool jõudis oodatult poolfinaali, edasi ka Viljandi Metall

07:53

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Suusahüpete Eesti meistrivõistlusi valitses Vagul

10.03

ETV spordisaade, 10. märts

10.03

Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha Uuendatud

10.03

Kalev/Cramo venitas võiduseeria kümnele mängule

10.03

Vaprus jõudis esimest korda Tipneri karikavõistlustel poolfinaali

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

10.03

NBA klubi pidi loobuma koostööprojektist stripiklubiga

loetumad

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

09.03

Kaljulaid kaitses otsust määrata Tõnis Sildarule preemia

10.03

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

10.03

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

07:53

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

10.03

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust Uuendatud

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo