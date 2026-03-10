Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

Korvidevaese avaveerandi järel haaras VEF teisel veerandil üheksapunktilise edu ja pikemale puhkepausile mindi võõrustaja 38:30 juhtimisel.

Tartu Ülikool vähendas kolmanda veerandaja lõpuks vahe kahele punktile, aga viimases vaatuses sellest lähemale ei jõudnud. Otsustavaks sai VEF-i 15:4 vahespurt, mis viis nad viis minutit enne lõpusireeni juhtima 69:56.

Kamau Stokes viskas võitjate parimana 24 punkti. Tartu särgis paistis silma Karl-Johan Lips 14 punkti, 12 lauapalli ja nelja resultatiivse sööduga. Bryce Mcbride ja Markus Ilver lisasid mõlemad 13 punkti.

Tartu Ülikoolil on enne põhiturniiri viimast mängu kirjas 21 võitu ja neli kaotust, VEF-il 20 võitu ja viis kaotust. Tabeliliider võõrustab viimases voorus TalTech/Alexelat (16-9).