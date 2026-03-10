X!

Kalev/Cramo venitas võiduseeria kümnele mängule

Korvpall
Hugo Toom
Hugo Toom Autor/allikas: FIBA.com
Korvpall

Korvpalli Optibet Eesti-Läti ühisliigas jätkas vägevas hoos BC Kalev/Cramo, kes alistas põhiturniiri viimases kodumängus lätlaste BK Ogre 104:93.

Tasavägises kohtumises jäi Kalev/Cramo avapoolajal napilt 52:21 peale ja kolmas veerandaeg lõppes viigiseisul 74:74. Ka viimane veerandaeg kulges pikalt võrdselt, kuid kodumeeskond viskas viimase viie minutiga 17 punkti Ogre kuue vastu ja võitis kohtumise 104:93 (28:24, 24:27, 22:23, 30:19).

Ühisliigas kümnenda järjestikuse võidu teeninud kalevlasi vedas rünnakul Hugo Toom, kes viskas üleplatsimehena 28 punkti, lisaks hankis kuus lauapalli ja jagas kolm korvisöötu. Märt Rosenthal, Severi Kaukiainen ja Erik Makke panustasid kõik võitu 16 punkti. Stephon Jelks sooritas kaksikduubli 10 punkti ja 13 lauapalliga.

Tabelis kolmandat kohta hoidev Kalev/Cramo (19-6) kohtub põhiturniiri viimases mängus laupäeval Ventspilsiga (17-8), kes kaotas teisipäeval kodus Valmierale 85:99 (33:30, 14:24, 18:22, 20:23).

Toimetaja: Henrik Laever

