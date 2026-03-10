Vaprus jõudis esimest korda Tipneri karikavõistlustel poolfinaali

Kolmapäeval selguvad järgmised edasipääsejad paaridest Narva Trans - Viimsi JK ja Paide Linnameeskond - Tallinna Kalev.

Kaheksakordne karikavõitja Flora jäi enda mängus Nõmme Unitediga juba neljandal minutil kaotusseisu, aga 51. minutil viigistas seisu Nikita Kalmõkov ja kolm minutit hiljem skooris teise värava Oscar Pihela. Lõppseisu 3:1 vormistas 87. minutil Rauno Sappinen.

Vaprus võõrustas Rehepapi kunstmuruväljakul esiliigasse kuuluvat Tartu Welcot. Kodumeeskond asus juhtima 41. minutil Kevin Aloe väravast ja 57. minutil kasvatas eduseisu Mark Anders Lepiku tabamus. Johannes Petmanson lõi küll veerand tundi enne normaalaja lõppu ühe värava tagasi, kuid enamaks Welco võimeline ei olnud.

Jalgpalli Tipneri karikavõistlustel tagasid teisipäeval edasipääsu poolfinaali Pärnu Vaprus ja FC Flora.

